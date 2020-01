Lettura in 1 minuto

GP Giappone, l’annuncio del cambio d’orario per la stagione 2020

La Formula 1 ha annunciato nella giornata di mercoledì, gli orari del Gran Premio del Giappone, unico GP a non avere un orario previsto nel calendario pubblicato dalla FIA.

Tre settimane fa infatti, la Formula 1 ha pubblicato un elenco con tutti gli orari dei vari Gran Premi che comporranno la stagione 2020 della massima serie automobilistica, tutte tranne quelli del GP del Giappone che risultavano da confermare.

LA MODIFICA

Oggi quindi è arrivato l’annuncio dell’unico Gran Premio mancante all’appello, con la novità dell’anticipo della gara di un’ora rispetto a quanto riportato nel calendario della scorsa stagione. Quindi, la gara inizierà alle 13.10 (ora locale), mentre in Italia si potrà seguire a partire dalle ore 06:10.

LE CONSEGUENZA

Questo cambiamento non influirà solo sulla gara, ma anche per le altre prove dell’intero weekend di gara, quindi le sessioni di prove libere previste per il venerdì si svolgeranno un’ora dopo, la prima dalle ore 11:00 alle ore 12:30 dell’ora locale (04:00 – 05:30 ora italiana), mentre la seconda sessione di prove libere si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 16:30 sempre dell’ora locale (08:00 – 09:30 ora italiana).

Il programma del sabato, che vede lo svolgimento delle prove libere 3 e delle qualifiche, non vedrà cambiamenti, con le FP3 che inizieranno alle ore 12:00 fino alle ore 13:00 dell’ora locale (05:00 – 06:00 ora italiana), mentre le qualifiche dalle ore 15:00 alle ore 16:00 dell’ora locale (08:00 – 09:00 ora italiana).

Infine, bisogna ricordare che questo è il terzo evento nel calendario di Formula 1 2020 che subirà cambiamenti per gli orari della gara, perchè anche i Gran Premi di Gran Bretagna e Stati Uniti inizieranno con un’ora di ritardo rispetto alla scorsa stagione.

