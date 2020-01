Formula 1 rilascia gli orari dei GP della stagione 2020

Formula 1 rivela quando si spegneranno i semafori in quasi tutti i circuiti della stagione 2020. Manca all’appello solo il GP del Giappone per quella che sarà la stagione più lunga della storia per il Circus

Sul sito della Formula 1 è stata pubblicata la tabella contenente gli orari delle partenze per la prossima stagione. Pochi sono i cambiamenti rispetto alla stagione 2019. Il GP di Gran Bretagna partirà con un’ora di ritardo rispetto al passato, con i semafori che a Silverstone si spegneranno alle 15:10 ora locale. Stessa sorte è toccata al GP degli Stati Uniti, con i direttori di gara che daranno il via alle danze alle 14:10.

Unico assente all’appello è il GP del Giappone. Dopo il concitato weekend 2019, che ha subito pesanti modifiche agli orari per via del tifone Hagibis, ancora non è stato deciso quando scatteranno al via le vetture a Suzuka. Grande attesa per i nuovi GP in calendario. L’inedito GP del Vietnam partirà alle 14:10 locali (7:10 GMT), mentre a Zandvoort il conto alla rovescia per la partenza partirà alle 15:10 (13:10 GMT).

I NUOVI ARRIVATI

Nel 2020 i tifosi potranno ammirare la Formula 1 in due nuove location, una inedita ed una che è un gradito ritorno. L’Hanoi Street Circuit è un circuito cittadino di 5.607 km costruito nel distretto di Nam Từ Liêm, il distretto simbolo dello sviluppo edilizio e tecnologico della capitale vietnamita. La pista disegnata dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke è composta da 23 curve e da uno dei rettilinei più lunghi del calendario, lungo quasi un chilometro.

Dalla prossima stagione inoltre i tifosi potranno rivivere i fasti di un tempo e le gesta di vecchi campioni varcando i cancelli del Circuit Park Zandvoort. Assente in calendario da 35 anni, il GP d’Olanda si correrà su una pista modificata ad hoc per permettere alle attuali vetture di dare il massimo dello spettacolo. Un rettilineo principale più largo ed un terzo settore nuovo di zecca non faranno mancare ai tifosi sorpassi e azione.

FIRST LOOK: go onboard for a lap of the Hanoi Street Circuit Coming to F1 in 2020…#F1 pic.twitter.com/Jw4UxUWoax — Formula 1 (@F1) 23 aprile 2019

Di seguito, tutti gli orari rilasciati dalla Federazione. Nel seguente link anche gli orari di prove libere e qualifiche.

Australia: 16:10

Bahrain: 18:10

Vietnam: 14:10

China: 14:10

Netherlands: 15:10

Spain: 15:10

Monaco: 15:10

Azerbaijan: 16:10

Canada: 14:10

France: 15:10

Austria: 15:10

Great Britain: 15:10

Hungary: 15:10

Belgium: 15:10

Italy: 15:10

Singapore: 20:10

Russia: 14:10

Japan: DA STABILIRE

United States: 14:10

Mexico: 13:10

Brazil: 14:10

Abu Dhabi: 17:10