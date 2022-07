GP Francia, qualifiche: settima pole stagionale per Leclerc

Nel sabato pomeriggio è Charles Leclerc a conquistare la pole position nelle qualifiche del GP di Francia (godendo di un gran lavoro di squadra)

Le terze libere hanno capovolto lo scenario del venerdì lasciando diversi punti di domanda guardando alle caldissime qualifiche del GP di Francia. Nella lotta al tempo più veloce Ferrari ha sfruttato anche Carlos Sainz nel riuscire a consegnare la settima pole della stagione a Charles Leclerc, che domani però dovrà far i conti con un Max Verstappen che gli partirà affianco.

Q1

Nella prima frazione la Ferrari è tornata a far vedere la propria forza con Leclerc rimettendosi a livello della Red Bull. Nel loro primo tentativo infatti il monegasco e l’olandese si sono trovati separati da appena 162 millesimi – entrambi già sotto il muro dell’1.32. Più distaccato, seguendo il leitmotiv del fine settimana, Perez. Più in difficoltà (almeno all’inizio) le Mercedes trovatesi completamente all’interno della mischia del midfield, causa anche traffico e bandiere gialle.

Fra chi ha cominciato con il piede giusto ci sono stati Norris, Alonso e Bottas – tre piloti che hanno fatto la differenza sui loro compagni di squadra. Non altrettanto bene come ci si aspettava invece l’AlphaTauri, che con Gasly non è riuscita a passare il taglio. Mick Schumacher che era riuscito a piazzare la Haas in decima posizione, all’ultimo si è visto cancellare il crono per track limits. Fuori dal Q2: Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher, Latifi.

Q2

Nel Q2 in molti hanno montato nel primo run una mescola usata, fra cui anche Leclerc e le due W13. Non è stato questo il caso invece di Verstappen e Perez, subito con mescola nuova. Come in Q1, Sainz è sceso in pista per un giro velocissimo, che a parità di gomma e di usura ha rifilato oltre nove decimi alla prima delle RB18. Ciò nonostante le penalità che lo spagnolo dovrà scontare.

Nel battaglia per i primi dieci Magnussen è riuscito a piazzare il colpo mettendo la Haas all’interno, ricordando sempre che anche il danese sarà costretto a partire dal fondo per via della quarta unità di potenza introdotta in Francia. Fuori dal Q3: Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel, Albon.

Q3

Anche negli ultimi dodici minuti delle qualifiche il madrileno si è prestato per tirare la scia alla F1-75 con il numero 16 in entrambi i tentativi. Alla fine del primo giro però solo 8 erano i millesimi a separare Charles da Max, complice anche qualche sbavatura. Alla bandiera a scacchi il ferrarista classe ’97 è riuscito a dare il meglio di sé conquistando la pole position (la settima del 2022, la sedicesima in carriera), e lasciando Verstappen a 3 decimi. Senza tempo Magnussen. Top 10: Leclerc, Verstappen, Perez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Tsunoda, Sainz, Magnussen.