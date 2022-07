GP Francia, Leclerc: “Bella sorpresa. Grazie Carlos!”

Domani gara serratissima in Francia. In prima fila il numero 16 di casa Ferrari e Verstappen; subito dietro, Perez

Al Paul Ricard è pole per Charles Leclerc. Dopo oltre un mese di digiuno, il monegasco ha conquistato la prima piazzola in griglia (1’30”872 il suo crono), sfruttando la scia offerta dal compagno di team, che domani sarà costretto a partire dal fondo del gruppo a causa della sostituzione della Power Unit, la quarta montata sulla sua Ferrari. Una qualifica quella di oggi che dimostra come il numero 16 del Cavallino c’è ed è intenzionato a lottare fino in fondo per questo titolo iridato. Sette pole stagionali per lui e sedici in carriera, proprio al pari del suo avversario numero 1, l’olandese Verstappen.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!! 💪 A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season 👏 Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

GP Francia, Leclerc poleman: “Devo ringraziare Carlos…“

Durante le interviste di rito post qualifica, il poleman della giornata parla delle sue aspettative e si dice orgoglioso, e sorpreso, del risultato ottenuto: “E’ stato un gran giro. Ho faticato per tutto il weekend per metterlo insieme, ma alla fine ci sono riuscito. Devo anche ringraziare Carlos per il suo aiuto; è stato un fantastico gioco di squadra. Credo che Carlos sarebbe stato molto vicino oggi. Speriamo che domani potremo lottare insieme per la vittoria. Dopo il Q1, siamo rimasti molto sopresi dal passo che avevamo, io in particolare. Anche nel Q2 siamo stati molto forti; in qualche modo siamo riusciti a dare una bella svolta a queste qualifiche. Una bella sorpresa“.

E quali sono le sensazioni per domani? “La macchina mi ha dato buone sensazioni, ma, ripeto, è difficile capire cosa hanno fatto le Red Bull ieri, perché c’erano grandi differenze in termini di tempo su giro, quindi vediamo come andrà domani”.

Poi, il saluto in francese rivolto ai fan in tribuna: “E’ straordinario poter trovare tutte queste persone qui al Gran Premio di Francia, soprattutto dopo aver ottenuto la pole. E’ giusto prima di tutto ringraziare Carlos per quello che mi ha dato, ma speriamo di poter concludere al meglio domani. Vogliamo lottare per questo obiettivo”.