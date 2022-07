GP Francia, FP3: il ritorno di super Max

Le FP3 sorridono a Max Verstappen, dominatore di questa sessione. I due piloti della Rossa subito dopo nel caldo sabato del GP di Francia

Il sabato Francese si apre con un Max Verstappen che mostra i denti e si posiziona, con gomma media, in prima piazzola in queste FP3, andando a smentire le voci secondo cui la Red Bull fosse in difficoltà nel weekend di Francia. La terza prova libere per la Ferrari si aprono con l’ufficialità della penalità per Carlos Sainz, il quale partirà dal fondo della griglia, a causa del cambio del motore. Alla fine della sessione, le posizione di vertice sono Verstappen, primo, con Sainz secondo e Leclerc terzo. Perez “desaparecido” in quinta posizione, nonostante abbia fatto dei primi buoni run: la RB-18 del pilota Messicano ha infatti subito un crollo delle prestazioni. La Mercedes un po’ sottotono in questa sessione con Hamilton in quarta posizione, a quasi un secondo da Verstappen, e Russell in sesta.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁 Max Verstappen tops our final practice session ahead of qualifying in France! 👊#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/nO8Ya19gS4 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

Il centro pista

Anche Magnussen subisce penalità, come Sainz, a causa della quarta unità di motore utilizzata e partirà dal fondo della griglia. L’Aston Martin si posiziona in ventesima posizione con Vettel, il quale ha dovuto anche abbandonare anticipatamente la sessione, Stroll in diciannovesima. La scuderia di casa, Alpine, delude in parte con Ocon in diciassettesima e Alonso in settima. Le scuderie motorizzate Ferrari, Alfa Romeo e Haas, si trovano in difficoltà trovandosi tutte sotto il decimo posto. Norris si piazza in nona e Ricciardo in undicesima, l’altra scuderia motorizzata da Mercedes, la Williams, sorprende tutti e si posiziona con Albon in ottava e con Latifi in dodicesima. L’Alpha Tauri chiude con Tsunoda in decima posizione e posiziona Gasly in tredicesima.

Mattia Peddis