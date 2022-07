GP Francia, Mercedes: “C’è del lavoro da fare”

Tanto lavoro per Mercedes in entrambe le sessioni di libere in vista del GP di Francia di domenica

Nell’assolato circuito del Paul Ricard si è aperto oggi il dodicesimo weekend di gara. Entrambi i turni di prove libere sotto un sole cocente hanno visto una Mercedes in forma ma non al top. Sempre in lotta nelle prime dieci posizioni, la squadra di Hamilton e Russell si è comunque confermata come solida terza forza in pista. Tanto lavoro ha caratterizzato il team di Stoccarda, che ha coinvolto nel primo turno di libere il rookie Nyck De Vries al posto di Lewis Hamilton. Anche la seconda sessione ha visto Mercedes lavorare sodo in preparazione alle qualifiche di sabato e al GP di Francia di domenica.

Per quanto riguarda i tempi delle FP1, Nyck De Vries ha stampato un tempo di 1:35.426 che l’ha portato al nono posto mentre George Russell si è piazzato in quarta posizione, con un crono di 1:34.881. Il secondo turno di libere, invece, ha visto Lewis Hamilton al quinto posto, con un tempo di 1:33.517 mentre il compagno di squadra Russell ha stampato un tempo di 1:33.291 piazzandosi in quarta posizione.

Le dichiarazioni di Hamilton

Dopo il secondo turno di libere, si è espresso Lewis Hamilton: “Quella odierna non è stata la migliore giornata, avendo fatto solo le FP2. Ho cercato di riprendere il ritmo il più velocemente possibile. Fa molto caldo, quindi ci sono stati molti giri lenti per cercare di abbassare la temperatura delle gomme, ma penso di aver fatto bene, direi che ho fatto un turno di libere nella media”.

“Abbiamo molto lavoro da fare, molto -diciamo- terreno da coprire. La nostra monoposto non è particolarmente performante qui e non sappiamo perché. Ma sono sicuro che potremo migliorare, lavorando stasera. Di solito facciamo un piccolo passo avanti dal venerdì al sabato, quindi speriamo che sia così domani”, ha aggiunto Hamilton.

Le dichiarazioni di Russell

Anche Russell si è espresso in merito ai turni di libere odierni: “C’è molto da approfondire. Penso che il nostro ritmo con un alto livello di carburante fosse probabilmente migliore del nostro ritmo un livello basso. Dobbiamo assicurarci di ottimizzare in vista di domani per essere certi che non ci siano vetture di midfield tra noi e i primi quattro. Dobbiamo anche vedere come saremo messi per domenica. Ferrari probabilmente ha faticato un po’ più di noi, Max Verstappen sembrava molto veloce come al solito”.

“Pensiamo che l’aggiornamento ci abbia fatto avvicinare a Red Bull e Ferrari. Ma ho bisogno di guardare attentamente i dati. Tutti continuano a migliorare la propria monoposto, continuano a portare aggiornamenti e l’intera griglia va avanti. Mentre noi fatichiamo. Probabilmente oggi siamo un po’ più lontani dal ritmo di quanto avremmo sperato. Ci sarà molto lavoro da fare stasera, ma mai dire mai per domenica“, ha affermato Russell per concludere.