GP Francia, l’ordine d’arrivo a Le Castellet

Verstappen vince e allunga su Leclerc, autore di un errore che forse costerà caro. Super Mercedes, Sainz di rimonta. L’ordine d’arrivo del GP di Francia

Doveva essere un altro weekend sulla scia di quello austriaco. Questa volta l’ordine d’arrivo del GP di Francia ci consegna una Ferrari che, dopo un sabato impeccabile, non riesce a capitalizzare e recuperare altri punti preziosi nei confronti di Verstappen e Red Bull. Dopo non essere riuscito a passare il monegasco in pista, l’olandese effettua il pit-stop e da lì in poi la sua gara è stata soprattutto di gestione. Fondamentale, infatti, quello che succede al diciottesimo giro: Leclerc perde la monoposto in curva 11, terminando lì la sua gara.

Il Campione del Mondo in carica torna così alla vittoria che gli mancava dal Gran Premio del Canada, allungando a +63 in classifica. Grazie al quarto posto di Sergio Perez, il team austriaco aumenta ulteriormente anche il vantaggio nei Costruttori ai danni della scuderia di Maranello. Ci si aspettava un gran fine settimana anche da Mercedes viste le caratteristiche del Paul Ricard e nonostante una qualifica complicata, sulla distanza di gara le Frecce d’Argento hanno dimostrato un passo costante, soprattutto con Hamilton. La casa di Stoccarda piazza così entrambi i piloti sul podio, risultato che mancava da Jeddah 2021.

La Ferrari può in qualche modo sorridere guardando alla gara di Carlos Sainz che, partito dalla diciannovesima piazza causa sostituzione della power unit, conclude quinto. Lo spagnolo mentre era in piena lotta per il podio è stato autore di due sorpassi spettacolari: il primo all’esterno a Signes su Russell e il secondo su Perez all’ultima curva dopo una bellissima lotta. Solo una penalità di cinque secondi per unsafe release gli ha impedito di raggiungere la terza piazza.

Bene McLaren e Alpine che portano entrambe le vetture a punti, chiude la top ten l’Aston Martin di Stroll. Male AlphaTauri

Un ottimo Alonso si piazza sesto, portandosi dietro Norris e il padrone di casa Esteban Ocon, permettendo così al proprio team di scavalcare nella graduatoria proprio quello di Woking. Sorride Ricciardo in nona posizione davanti a Lance Stroll, protagonista fino alle ultime curve di una lotta serratissima con il compagno di squadra Sebastian Vettel. Seguono nell’ordine Gasly, che nonostante gli aggiornamenti portati questo weekend manca l’appuntamento con la zona punti, Albon, Bottas e Mick Schumacher. Ritirati, oltre al già citato Leclerc, Tsunoda, Magnussen, Latifi e Zhou.



Martina Luraghi