GP Emilia Romagna: la griglia di partenza definitiva

La griglia di partenza definitiva del GP dell’Emilia Romagna vede Bottas prevalere sul compagno di squadra, super Gasly, settimo Leclerc

La griglia definitiva del GP dell’Emilia Romagna riserva poche sorprese e tante riconferme. Davanti si rinnova una prima fila tutta Mercedes, con Bottas che riesce a stare davanti al campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Verstappen attraversa la bandiera a scacchi raccogliendo il terzo crono assoluto dopo aver accusato problemi tecnici in Q2. L’olandese della Red Bull scatterà affiancato dall’ex-compagno di squadra Pierre Gasly. Il pilota della AplhaTauri brilla nel sabato pomeriggio italiano conquistando una ottima P4 per una seconda fila tutta Honda. La seconda monoposto di Milton Keynes, quella di Albon, chiude in sesta posizione.

L’anglo-thailandese accusa 50 centesimi di ritardo dalla R.S.20 di Daniel Ricciardo. L’alfiere della Ferrari Charles Leclerc non va oltre la settima piazza. Ottimo lo stato di forma delle vetture di Faenza, con Danil Kvyat che entra in top ten in P8. Completano invece i primi dieci monopolizzando la quinta fila le McLaren, con Norris che anticipa il futuro pilota della Rossa di Maranello Sainz di un decimo. Sfiora per un soffio l’ingresso in Q3 Sergio Perez che deve accontentarsi dell’undicesimo tempo. Non eccellente il weekend corto delle Racing Point, con Stroll che non va oltre la P15.

Dodicesimo Ocon, ottima tredicesima posizione di George Russell, riconfermato dalla Williams per il 2020. L’inglese beneficia anche della cancellazione del tempo di Sebastian Vettel, che viene retrocesso in P14. Male le Haas, con Grosjean e Magnussen in sedicesima e diciassettesima posizione rispettivamente. Diciannovesimo Latifi che chiude a oltre sei decimi dal compagno di squadra. Chiude la griglia definitiva del GP dell’Emilia Romagna Antonio Giovinazzi, l’unico italiano in griglia. Solo diciottesimo Raikkonen, anche lui fresco di riconferma nella scuderia guidata da Frederic Vasseur.