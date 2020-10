GP Eifel, Hamilton: “Potremmo avere del graining”

Dopo un venerdì difficile a causa del maltempo, che ha impedito lo svolgersi delle due sessioni di prove libere, finalmente oggi sul circuito del Nürburgring le monoposto di Formula 1 sono scese in pista. Dopo la terza sessione di prove libere di questa mattina, poco fa sono andate in scena le qualifiche del GP Eifel undicesima tappa di questo mondiale 2020. Valtteri Bottas è risultato il più veloce, e ha ottenuto la pole position, seguito da Lewis Hamilton e da Max Verstappen.

Domani sulla griglia di partenza del GP Eifel che scatterà alle 14:10, in prima fila troveremo le due Mercedes con Bottas davanti a Hamilton con un gap di 256 millesimi l’uno dall’altro. Il campione del mondo che domani tenterà l’assalto alla sua 91° vittoria in carriera in Formula 1, nel corso delle qualifiche si è dovuto difendere dalla minaccia della Red Bull di Max Verstappen e agguantare la seconda posizione. Tra lui e l’olandese c’è un gap di appena 37 millesimi di secondo.

