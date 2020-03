GP di Spagna: “Non correremo il 10 maggio”

La pandemia di COVID-19 continua a creare confusione e putiferio nel mondo del Circus. A farne le spese, molto probabilmente, ci sarà anche il GP di Spagna

Dopo lo stop al primo Gran Premio stagionale di Melbourne e il rinvio delle gare previste in Bahrain e Vietnam, il coronavirus miete un’altra vittima, il GP di Spagna. Infatti, esattamente come il nostro Paese, anche la penisola iberica sta attraversando un momento di grave crisi sanitaria che potrebbe far slittare l’arrivo del Circus. Prevista per il 10 maggio, la corsa sul Circuit de Barcelona-Catalunya potrebbe essere rinviata alla seconda metà di questa stagione o addirittura al 2021.

La pandemia di COVID-19 ha già colpito le prime quattro gare stagionali e molto probabilmente, a breve, anche Paesi Bassi e Spagna sospenderanno gli eventi previsti. Con Monaco in forte dubbio, il campionato 2020 di F1 potrebbe avere inizio in Azerbaijan. Per recuperare le gare rinviate, la consueta sosta estiva potrebbe non avere luogo.

Intervistato dalla radio spagnola, il direttore del Circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè, ha analizzato la situazione e ammesso pubblicamente il rinvio. “Venerdì mattina abbiamo parlato con Liberty Media per valutare tutte le opzioni possibili. Dal non fare la gara al farla nel 2021, dal correre a porte chiuse o con poco pubblico. Sul tavolo abbiamo discusso della possibilità di riprogrammare l’evento alla seconda metà del 2020. La Formula 1 ha dichiarato che il campionato non inizierà fino alla fine di maggio, quindi la gara prevista il 10 non si svolgerà in quella data”.

