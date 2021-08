GP del Belgio: pioggia prevista per tutto il weekend

Sul circuito di Spa-Francorchamps i piloti dovranno prestare molta attenzione alla pioggia prevista per tutto il weekend

Stando alle ultime previsioni del tempo sembra che ci dovremo preparare ad un weekend all’insegna della pioggia. Non è mai una vera sorpresa quando si parla del circuito di Spa-Francorchamps, poiché si dice abbia un microclima che muta rapidamente. Ancor prima che i team arrivassero si parlava della possibilità di un weekend di gara bagnato; possibilità che sembra diventare sempre più concreta. Infatti, secondo gli ultimi dati della BBC, i piloti dovranno affrontare la pioggia tutti e tre i giorni.

Le squadre dovrebbero poter usare le mescole slick durante le FP1, quando le previsioni suggeriscono solo un 30% di pioggia con temperature basse. Tuttavia, in pomeriggio i grafici segnano una maggior probabilità di rovesci. L’alternanza tra sole e scrosci d’acqua dovrebbe continuare anche nella giornata di sabato. Durante le FP3 si raggiunge un 50% di probabilità di pioggia, che aumentano nel pomeriggio per le qualifiche. Invece, domenica, sarà un giorno caratterizzato da continua pioggia leggera e vento.

Welcome back everyone! 👋 It’s looking a little wet out there ahead of FP1 🌧👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/vp8YvYojtq — Formula 1 (@F1) August 27, 2021

GP BELGIO: ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DELLA PISTA

Le previsioni metereologiche preannunciano dunque delle condizioni di pista molto difficili, che oscilleranno tra l’asciutto e il bagnato. Ciò significa che i piloti e i team dovranno organizzare al meglio il lavoro durante le sessioni di prove libere e prestare attenzione all’utilizzo dei set di gomme.

Su una pista in cui conta molto il motore, la pioggia potrebbe mescolare le carte in tavola e favorire alcuni team, riducendo il gap dai rivali. Mercedes è la papabile vincitrice del GP del Belgio, ma non si danno per vinti né Red Bull, né Ferrari. Entrambe sanno di poter fare la differenza mantenendo la concentrazione e preparandosi a un pazzo weekend in cui tutto può succedere.