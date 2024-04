GP Cina, anteprima: info e meteo

GP Cina 2024, round 5. Finalmente si torna a correre sul circuito di Shanghai. Nel weekend si svolgerà la Sprint Race con un nuovo format

GP Cina, anteprima – Dopo un’assenza di cinque anni, la Formula 1 torna a Shanghai per disputare il GP Cina. L’ultima edizione si è corsa nel 2019, con tanto di celebrazioni per il millesimo evento nella storia del Circus. Poi, lo scoppio della pandemia di Coronavirus, e il lento ritorno alla normalità ha spinto a uno stop forzato, e allontanamento del GP Cina dai recenti calendari.

E ora rieccoci qui, pronti ad assistere alla nuova edizione del GP Cina. Sempre nel weekend torna anche la Sprint Race, la prima della stagione con un format rivisitato:

Venerdì – Prove libere e Sprint Qualifying (per determinare la pole position e griglia di partenza per la Sprint Race)

– Prove libere e Sprint Qualifying (per determinare la pole position e griglia di partenza per la Sprint Race) Sabato – Sprint Race e Qualifiche (per determinare la pole position e griglia di partenza per la gara)

– Sprint Race e Qualifiche (per determinare la pole position e griglia di partenza per la gara) Domenica – Gara

Shanghai ritrova la Formula 1… ma tante incognite

Dopo un weekend di pausa, tornano le sfide di questo Campionato del Mondo di Formula 1 2024. Team e piloti sono in arrivo a Shanghai, portando con sé molte incognite considerando che l’ultima volta che si è corso qui è stato nel 2019, con vetture, pneumatici e quant’altro completamente diversi.

Il nuovo format della Sprint, prevede una sola sessione di prove libere, durante la quale team e piloti, dovranno fare il possibile per prepararsi al meglio in vista dei successivi appuntamenti del weekend. Dunque, vedremo chi riuscirà a conquistare la vittoria nella Sprint Race e soprattutto al tradizionale Gran Premio domenicale.

Sicuramente la Red Bull e Max Verstappen, sono i favoriti sia per la pole position che per la vittoria. La RB20 potrebbe trovarsi a suo agio sul tracciato cinese, e il pilota olandese negli ultimi anni ha dimostrato di trovarsi molto bene nei fine settimana Sprint. Dunque, vedremo se anche questa volta sarà così o se ci sarà qualche sorpresa?

Grande attenzione per la Scuderia Ferrari, che arriva a Shanghai carica per l’ottimo inizio di stagione: nelle quattro gare finora disputate, la Rossa è salita sempre sul podio, e ha ottenuto la prima vittoria stagionale. Nell’attesa che arrivino i primi aggiornamenti sulla SF-24, vedremo se la vettura si mostrerà a suo agio sul circuito cinese, e se confermerà quanto di buono si è visto nelle prime gare. E soprattutto chi tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, riuscirà a ottenere un ottimo risultato.

E come si comporteranno la Mercedes, l’Aston Martin e la McLaren? Sicuramente, saranno molto attesi per vedere se riusciranno a recuperare in termini di prestazioni e competitività, nei confronti di Red Bull e della Ferrari.

Zhou e l’emozionante esordio a casa

Il GP Cina è la gara di casa di Zhou Guanyu, pilota cinese in forza della Stake F1 Team accanto a Valtteri Bottas. Il giovane pilota al suo terzo anno in Formula 1, si troverà per la prima volta a correre di fronte al pubblico cinese. Chissà se l’atmosfera di casa e i tifosi locali, sapranno spingerlo per un ottimo risultato.

Insomma, tra possibili colpi di scena e sorprese, i presupposti non mancano per assistere al weekend del GP Cina. Dunque… stay turned!

Shanghai International Circuit

Il Shanghai International Circuit è un autodromo situato nella periferia della metropoli cinese di Shanghai. Il primo Gran Premio della Cina, si è corso nel 2004 ed è stato vinto da Rubens Barrichello con la Ferrari.

Impianto modernissimo, progettato da Herman Tilke ed è stato costruito nel 2003. È caratterizzato da strutture innovative per quel periodo, come le fondamenta in polistirene per far fronte a un terreno paludoso.

Anche le tribune sono particolari, con forme uniche: alcune di esse hanno la funzione di riparare il pubblico dalla pioggia, e sono caratterizzate da gigantesche foglie di Loto.

La particolarità del tracciato è il layout. Segue la forma del carattere cinese Shàng (上), che in italiano è tradotto come “Verso l’alto” o “sopra”. Anche le strutture del paddock somigliano allo Yuyan-Garden e molti altri legati ai simboli della cultura cinese.

È lungo 5,451 m ed è formato da 16 curve, alcune molto lente e altre veloci. Il primo tratto è tra i più impegnativi, caratterizzato da un lungo curvone verso destra che sembra non finire mai, e quasi ad avvolgersi su sé stesso.

Qui grande attenzione alla partenza, con tutte le vetture che arrivano pressoché appaiate e incollate tra di loro, e con un’alta probabilità di innescare incidenti.

Altra curva molto particolare è la 13, che anticipa il lungo rettilineo di oltre un chilometro: una curva veloce, verso destra, con un leggero banking dove gli pneumatici devono sopportare grandi carichi laterali. Qui l’impianto frenante non è particolarmente sollecitato.

Il punto più critico è la curva 14, alla fine del lunghissimo rettilineo, con i piloti che vengono sottoposti a una decelerazione di 4,9 G. Sono richieste vetture con tanto carico aerodinamico: la resistenza all’avanzamento contribuisce alla frenata, alleggerendo il carico sui freni.

Attualmente, Lewis Hamilton e i suoi 6 successi, è il pilota detentore del record di vittorie sul circuito di Shanghai, con le sue 6 vittorie. Per quanto riguarda i team, è la Mercedes che vanta di altrettanti successi nei GP Cina finora disputate.

DRS

Saranno due le zone DRS individuate dalla FIA, e dove i piloti potranno utilizzare il dispositivo dell’ala mobile sul circuito di Shanghai, ovvero:

sul rettilineo principale, tra curva 16 e la 1; sul rettilineo, tra curva 13 e la 14

Sono altrettante due i detection point, e sono state dislocate lungo il tracciato, tra curva 11 e la 12, e poco prima di curva 16.

Pirelli: C2, C3, C4

Per il quinto round della stagione, Pirelli ha optato per le mescole medie della gamma, ovvero:

C2 PZero White Hard;

C3 PZero Yellow Medium;

C4 PZero Red Soft.

Il tracciato è lungo 5,451 metri e con 16 curve, tra sezioni lente e veloci. Due rettilinei principali, anche molto lunghi come quello che porta al traguardo. E poi la curva 14, una sopraelevata.

Pirelli non ha dati recenti, considerando che l’ultima volta che si è corso qui è stato il 2019. Tuttavia, si è affidato alle simulazioni e ai dati storici, per comprendere ed effettuare la scelta dei pneumatici. Le forze laterali e longitudinali dovrebbero essere nella media, e la parte esterna o meglio il lato sinistro della vettura, sarà particolarmente sollecitata e a rischio di maggiore usura.

Nel weekend andrà in scena il primo format Sprint della stagione, con un’ora di sessione di prove libere al venerdì, dove team e piloti cercheranno le migliori regolazioni delle vetture, e proveranno i pneumatici a lunga distanza: da verificare il livello di grip e l’eventuale evoluzione dell’asfalto, che è rimasto invariato dal 2019 ed è stato usato in pochi eventi.

Altro fattore da tenere in considerazione, è la temperatura che ad aprile a Shanghai si aggira intorno ai 10°C.

Per quanto riguarda la strategia, storicamente il GP Cina è sempre una gara da due pit-stop: il tracciato offre molte possibilità di sorpasso. E anche l’undercut è tradizionalmente efficace. Attenzione anche ai possibili ingressi in pista della Safety Car.

Che tempo farà?

Abbiamo verificato le previsioni meteo in vista del GP Cina. Il weekend cinese sarà caratterizzato da tempo sereno, ma attenzione alla pioggia.

Pioggia attesa per venerdì sera, e sabato mattina. In ogni caso consigliamo di tenere d’occhio le previsioni, ed evitare possibili sorprese. Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Cina 2024:

Venerdì 19 aprile 2024

Temperature: max 18°C, min 9°C; Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi in aumento in serata, con possibilità di deboli piogge. Umidità al 69%. Vento atteso tra 20 e 41 km/h.

Sabato 20 aprile 2024

Temperature: max 22°C, min 17°C; Cielo in prevalenza nuvoloso al mattina con possibilità di pioggia debole. Tempo più sereno nel prosieguo della giornata. Umidità al 73%. Vento atteso tra 28 e 41 km/h

Domenica 21 aprile 2024

Temperature: max 19°C, min 13°C; Cielo sereno, nonostante la presenza di qualche nuvola. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 58%. Vento atteso sui 17 km/h