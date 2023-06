GP Canada, la griglia di partenza

Una sessione bagnata che ha visto l’olandese della Red Bull conquistare la sua venticinquesima pole position, davanti a Haas e Aston Martin

Max Verstappen sigla la sua venticinquesima pole position. La sessione di qualifica appena conclusa ha messo team e piloti sotto pressione, a causa di un meteo variabile che ha lasciato spazio alla pioggia, condizione che ha reso difficili le cose a diversi piloti, tra cui Charles Leclerc e Sergio Perez, che domani si troveranno ai margini della griglia di partenza del GP del Canada. A dominare un circuito bagnato è stato l’olandese della Red Bull, davanti a Nico Hulkenberg e a Fernando Alonso.

Quarta e quinta piazza per le due Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell hanno dimostrato un buon ritmo sul tracciato del GP del Canada, nonostante qualche difficoltà dettata proprio dalle condizioni della pista. In sesta posizione, la Alpine di Esteban Ocon. A differenza del compagno di squadra, che purtroppo non ha superato il taglio del Q1, il pilota francese è riuscito a rimanere focalizzato e a non farsi cogliere in fallo dalle condizioni meteo sfavorevoli. Settima e nona le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il neo-assunto in casa McLaren è stato autore di un piccolo incidente nelle fasi finali della Q3, che lo hanno visto andare a muro e causare regime di bandiera rossa. A sandwich tra le due monoposto papaya, la Ferrari di Carlos Sainz. La vettura numero 55, nonostante l’incidente avuto durante la terza sessione di prove libere, è riuscita a superare le tre sessioni di qualifica, anche se il bilanciamento della monoposto sembra non essere ancora ottimale. Il compagno di squadra non ha avuto invece la stessa fortuna, non riuscendo ad andare oltre l’undicesima posizione. A chiudere la top ten, un sorprendente Alexander Albon.

UNA GRIGLIA DI PARTENZA SORPRENDENTE

Dodicesima posizione per Sergio Perez. Il messicano della Red Bull non è sembrato avere un buon feeling con la propria vettura ed è sembrato essere in difficoltà durante l’intero corso della sessione. Dietro di lui il terzo colpo di scena di giornata: Lance Stroll. Dopo essere stato protagonista di un lungo, fortunatamente senza conseguenze, il pilota canadese non è purtroppo riuscito a trovare il crono perfetto per accedere alla Q3.

Quattordicesima piazza per l’altra Haas, quella di Kevin Magnussen, che domani scatterà davanti a Valtteri Bottas. Ultima la Alfa Romao di Zhou Guanyu: il pilota cinese ha riscontrato problemi tecnici durante le prime battute della sessione, problemi che purtroppo non hanno trovato una soluzione immediata. Tra le due Alfa Romeo, le vetture di Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck De Vries e Logan Sargeant. Al momento rimangono da definire eventuali penalità per impeding, che potrebbero danneggiare Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, chiamati a discutere quanto accaduto solo al termine della sessione.