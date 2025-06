GP Canada, FP2: Mercedes la più veloce, Norris secondo

Cala il sipario sulle FP2 del GP del Canada: cosa è accaduto sul Circuito di Montréal

Terminate ufficialmente le FP2 del GP del Canada. Dopo una prima sessione di prove libere dominata da Verstappen, a Montréal la situazione si accende e i tempi si infittiscono. In un weekend iniziato all’insegna dei rumors e delle polemiche, Charles Leclerc non partecipa a questa seconda sessione in seguito ai danni riportati nell’incidente di qualche ora fa. La Ferrari, infatti, è stata costretta a effettuare un cambio telaio ponendo fine alla giornata del monegasco. Un vero e proprio svantaggio per la Scuderia italiana, soprattutto in una pista semicittadina come quella canadese che richiede numerosi giri di prova.

La maggior parte dei piloti scende in pista con pneumatici medi. Eccezioni sono Russell, Albon, Verstappen e Alonso che, invece, scelgono di iniziare la sessione con delle mescole soft. La McLaren sembra iniziare a raddrizzare il weekend, soprattutto con Norris. Nonostante questo, però, gli errori del team Papaya continuano, rendendo sempre più evidenti i problemi di bilanciamento della monoposto. Da mettere in evidenza è l’ala anteriore utilizzata da Piastri, la stessa di Barcellona.

Williams sempre più costante

Bandiera gialla subito al 54esimo minuto a causa di un contatto di Lance Stroll con il muro. In seguito all’incidente, il pilota è costretto a ritirare definitivamente dalla sessione la sua Aston Martin. Più fortunata invece la Ferrari di Lewis Hamilton, che conferma le note positive accennate dal compagno di squadra. La Williams si mostra, ancora una volta, molto competitiva, con Albon e Sainz che non si allontanano mai dalle prime dieci posizioni. Ulteriore, brevissima, bandiera gialla causata da un fuoripista di Franco Colapinto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

I piloti mantengono più o meno la stessa velocità in pista. Tutti con le medesime mescole per gli ultimi minuti delle FP2. Solo Russell e Verstappen mantengono gli pneumatici gialli quasi fino alla fine. George Russell mantiene il comando per la maggior parte della sessione e conclude la FP con il miglior tempo: 1:12.123. Ottima anche la Mercedes di Kimi Antonelli, sul terzo scalino del podio. Tra le due Frecce d’Argento, la McLaren di Lando Norris. Albon per poco non raggiunge il podio. Nonostante l’ottima partenza, “solo” ottavo posto per Hamilton.