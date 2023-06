GP Canada: “Nessun rischio” dagli incendi del Quebec

La regione del Quebec in cui si trova Montreal sta vivendo la peggiore stagione degli incendi mai registrata, con oltre 150 incendi segnalati

Il fumo degli incendi si è spostato a sud attraverso il Canada e la FIA ha rilasciato una nota al riguardo. Ora transita sugli Stati Uniti. New York in particolare inghiottita da crescenti preoccupazioni per la salute a causa dell’aria tossica.

Decine di milioni di persone negli Stati Uniti sono attualmente sotto allerta sulla qualità dell’aria, con molte città coperte da una torbida foschia marrone. Ai cittadini è consigliato di limitare le attività all’aperto e in alcune aree vengono distribuite mascherine antigas.

La situazione ha fatto temere che un cambio di direzione del vento possa avere un impatto su Montreal. La città infatti, dovrebbe tenere il GP del Canada il prossimo fine settimana.

Tuttavia, a seguito delle discussioni tra gli organizzatori della gara, i funzionari del governo locale e il gruppo di gestione degli incidenti di F1 questa settimana, non sono emerse preoccupazioni circa l’impatto dell’evento.

La FIA rassicura sugli incendi in Canada

Giovedì un portavoce della F1 ha dichiarato: “L’evento non è a rischio e ci è stato assicurato da tutte le informazioni pertinenti che la situazione a Montreal in questo momento è diversa da altre parti del paese e degli Stati Uniti settentrionali. Il rischio rimane basso e la qualità dell’aria è buona a Montreal“.

Gli incendi si trovano a circa 800 chilometri da Montreal e negli ultimi giorni hanno avuto un certo impatto sulla città. La qualità dell’aria in città è diminuita all’inizio di questa settimana. Tuttavia non ha raggiunto un livello tale da consigliare ai residenti di rimanere in casa o limitare i movimenti all’esterno. E mentre la situazione per le città americane nel percorso del fumo è peggiorata nelle ultime 24 ore, la qualità dell’aria di Montreal è tornata a livelli più normali.

Le prime previsioni per la prossima settimana suggeriscono che la direzione del vento continuerà ad allontanare il fumo da Montreal. Le precipitazioni sono previste per sedare ulteriormente le fiamme.

La situazione in Canada arriva poche settimane dopo che la F1 è stata costretta ad annullare il Gran Premio dell’Emilia Romagna a causa delle inondazioni nella regione locale.