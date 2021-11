GP Brasile: la griglia di partenza definitiva

La griglia definitiva del GP del Brasile vede comunque una Mercedes – quella di Bottas – guidare il gruppo, Hamilton rema dalle retrovie. Terzo Sainz

Non si può dire banale e privo di sorprese il ritorno della Massima Serie in quel di San Paolo. Il nuovo format con la Sprint Qualifying e le beghe del favorito Lewis Hamilton alle prese con il regolamento tecnico regalano un weekend tutto da vivere. La griglia di partenza del GP del Brasile non tradisce le aspettative. Il britannico della Mercedes accomodatosi in ultima fila dà vita ad una furibonda rimonta che lo porta a concludere in quinta posizione alle spalle della Red Bull di Sergio Perez. Rimedia agli errori del Messico Valtteri Bottas: il finlandese parte bene e stacca un Verstappen in difficoltà con la mescola media.

Il trentaduenne di Nastola riesce così a mettere una pezza al “disastro” DRS e guadagna tre punti importanti per la Classifica Costruttori. Aggiunge invece altri due punti al suo piccolo gruzzoletto Verstappen, al quale non bastano i giri per raggiungere nel finale un Bottas in difficoltà con la mescola più morbida. L’olandese dovrà così guardarsi domani da un arrembante e comprensibilmente affamato Lewis Hamilton. Per il sette volte campione del mondo resta però ancora da scontare la penalità per la sostituzione della PU, l’ennesima di un fine settimana che sembra infinito. Di seguito la griglia di partenza definitiva: