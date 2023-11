GP Brasile: Mercedes e Ferrari temono un Austin 2.0

Diversi piloti hanno avvertito che lo sprint weekendnel fine settimana del Gran Premio del Brasile potrebbe vedere una ripetizione dei problemi di Ferrari e Mercedes a Austin

La gara di Interlagos è il sesto e ultimo evento sprint della stagione 2023. Il formato sprint causa qualche grattacapo ai team dall’inizio di quest’anno perché le auto sono in condizione di parco chiuso dopo l’unica sessione di prove libere del venerdì. Significa che elementi chiave come l’altezza di marcia sono bloccati per il resto del fine settimana. Per l’imminente GP del Brasile, sia Ferrari che Mercedes temono di rivivere l’incubo di Austin.

All’ultimo evento sprint di Austin, la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Lewis Hamilton sono state squalificate per eccessiva usura delle assi del pavimento, nonostante avessero ricevuto poco o nessun avvertimento dopo le prove libere.

Si pensava che il formato dello sprint, così come il layout accidentato del COTA, fossero un fattore cruciale nel loro errore di valutazione, poiché nessuna delle due squadre era più in grado di rispondere nel fine settimana.

A Interlagos, le squadre stanno nuovamente affrontando un circuito noto per la sua natura sconnessa, e l’ulteriore minaccia di pioggia venerdì ha reso ancora più difficile stabilire l’altezza di guida ottimale in varie condizioni.

Mercedes ritiene che il rischio di usura delle assi potrebbe ripresentarsi questo fine settimana su un circuito come Interlagos

“Sarà davvero impegnativo”, ha detto Russell. “Questo è un grosso problema con il fine settimana della gara sprint. Ad Austin abbiamo terminato le prove, abbiamo fatto i nostri controlli, non c’era usura delle assi e pensavamo di essere a posto“.

“E poi con un piccolo cambio di direzione del vento, mettendo 100 chili di carburante nell’auto per la prima volta, alcuni giri nel traffico, su un circuito davvero accidentato, ci siamo improvvisamente ritrovati in un problema che non ci aspettavamo”.

“Devo essere sincero, su una pista come questa alcune squadre potrebbero ritrovarsi nella stessa situazione”

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, ritiene che i team dovranno adottare un approccio più conservativo per evitare la squalifica, anche se ciò significa che le vetture avranno un’altezza di marcia compromessa per una gara sull’asciutto.

“Penso che il formato sprint quest’anno sia stato abbastanza difficile per tutti per ottimizzare la vettura“ ha detto. “Ci sono sempre dei margini che bisogna prendersi”.

“Penso che qui saremo un po’ più conservatori da parte di tutti.”

Il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen spera che le squadre possano apportare modifiche se il fine settimana inizia sul bagnato ma la gara si svolge con tempo asciutto.

“Per la messa a punto della vettura e l’altezza di marcia, è sempre molto complicato quando ha piovuto per un giorno intero e in gara la domenica si guida su pista asciutta” ha detto Verstappen.

“Ma si spera che la FIA ti permetta di aggiustare alcune cose, se ha piovuto. Soprattutto dopo aver visto le squalifiche ad Austin per Ferrari e Mercedes”