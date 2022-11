GP Brasile, la griglia di partenza definitiva

Una qualifica sprint ricca di azione porta la Mercedes a puntare in alto per la partenza di domani

Al termine della Sprint Race viene definita la griglia di partenza del GP del Brasile, che partirà domani alle 19 italiane. Una gara combattuta fin dall’inizio, e che ha visto per la prima volta Kevin Magnussen partire in testa al gruppo. Una Mercedes in grandissima forma riesce ad assicurarsi la prima fila, beneficiata anche dai problemi accusati da Max Verstappen. Carlos Sainz, arrivato secondo in gara, dovrà scalare di cinque posizioni a causa di una penalità.



La Red Bull andrà dunque ad occupare la seconda fila, seguiti alle spalle dai due piloti Ferrari e dalla McLaren di Lando Norris. Quarta fila per Magnussen, il grande protagonista della giornata di ieri. Il danese precede Sebastian Vettel, indispettito durante la gara da una mossa pericolosa da parte del suo stesso compagno di squadra. Il quale ha ricevuto per questo motivo una penalità di 10 secondi. Ma le scintille non volano solo fra loro: anche il duo Alpine avrà molto di che discutere. Ecco la griglia di partenza completa.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP BRASILE