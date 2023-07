GP Belgio, Leclerc: “Condizioni difficili, Verstappen imprendibile”

La seconda posizione delle qualifiche del GP del Belgio va a Charles Leclerc. Un secondo posto che sa di pole, dopo la penalità inflitta a Verstappen

Una Ferrari capace di regalare brividi positivi, almeno in questo venerdì belga. Buona la prestazione del monegasco che ha migliorato nettamente le sue prestazioni sul bagnato. Una Rossa che è sembrata forte fin dal mattino, ma che solo con Leclerc ha saputo regalare quel di più che è valso alla fine la pole position. Sì, perché il piazzamento delle qualifiche del GP del Belgio per Leclerc è una seconda posizione, ma che diventerà prima domenica dopo la penalità inflitta a Verstappen di cinque posizioni.

Leclerc: “Potevo dare di più, ma Red Bull di un altro pianeta”

Sulla sua prestazione Leclerc ha commentato: “Non sono state delle brutte qualifiche. In queste condizioni è sempre complicato mettere tutti i pezzi insieme. Ho lavorato tanto per riuscire a ottenere questo risultato, perché in queste condizioni fatico particolarmente. Siamo usciti un po’ tardi per l’ultimo tentativo, ma questo non influisce sul risultato finale, perché la Red Bull era irraggiungibile. Abbiamo già messo un ottimo punto di partenza per domenica, dove dovremo dare il massimo“.

E sulla sua prestazione al cardiopalma del Q2 ha dichiarato: “E’ stato davvero molto complicato, anche perché ho avuto davanti a me Magnussen che è andato a muro e poi ha continuato, costringendomi a rinunciare a un giro lanciato. A quel punto mi rimaneva solo un ultimo tentativo, che doveva essere perfetto. Detto questo, in vista del Gran Premio, abbiamo molto lavoro da fare, perché siamo ancora lontani da Red Bull“.