GP Belgio, Sprint: la griglia di partenza

Max Verstappen inarrestabile partirà dalla prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint Race, davanti a Oscar Piastri e a Carlos Sainz

Perché conquistare una sola pole position, quando puoi conquistarne due? Alla vigilia del GP del Belgio, dove si sono appena concluse le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della Sprint Race, Max Verstappen ha registrato il crono più veloce nelle ultime battute della Shootout, soffiando a Oscar Piastri la pole position. Il distacco tra i due è di soli 11 millesimi; vicinissimo anche il tempo di Carlos Sainz, che scatterà dalla terza casella.

Quelle appena concluse sono state qualifiche invidiose, che hanno mietuto in particolare una vittima: Lance Stroll ha provocato bandiera rossa al termine della seconda sessione di Shootout. Il pilota Aston Martin ha montato gomma media sulla propria monoposto, ma le condizioni della pista non erano quelle ottimali e hanno portato il pilota canadese a faticare nel controllo della vettura, andando a muro e rovinando irrimediabilmente la propria Shootout.

QUESTIONE DI MILLESIMI

A completare la seconda fila, accanto allo spagnolo della Ferrari, sarà il compagno di squadra Charles Leclerc. Dietro l’accoppiata Ferrari, Lando Norris e e Pierre Gasly; l’altro pilota della Alpine, Esteban Ocon, scatterà invece dalla nona posizione. I due piloti francesi hanno diversificato la strategia, rinunciando al giro di raffreddamento della monoposto e continuando a spingere per l’intera durata della Shootout. Anche in casa Mercedes è stata tentata la stessa modalità, che però non ha ripagato altrettanto.

Lewis Hamilton partirà infatti dalla settima posizione, mentre George Russell non è andato oltre la decima. Tra i due piloti Mercedes, inoltre, ci sono state delle incomprensioni che hanno compromesso la qualifica di entrambi. Ad aprire la seconda metà di classifica l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo, che è apparso piuttosto deluso di non essere riuscito a passare il taglio della seconda sessione di Shootout. Il suo compagno di squadra partirà invece dalla sedicesima posizione.

Dodicesima e tredicesima posizione per le due Williams: nonostante lo spettacolare testacoda, Logan Sargeant è riuscito a portare la propria monoposto in seconda sessione, piazzandosi alle spalle del compagno di squadra. Poco soddisfatti in casa Aston Martin: oltre all’incidente di Lance Stroll, Fernando Alonso non è riuscito ad andare oltre la quindicesima posizione. A chiudere la classifica le due Alfa Romeo e le due Haas.

Questo la griglia di partenza della Sprint Race in programma in Belgio: