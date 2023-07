GP Belgio, Shootout: Verstappen in pole, si accendono le Ferrari

Shootout concluse per il GP di Belgio: Verstappen in pole, si accendono le Ferrari

Sessione di qualifiche complicata per il GP del Belgio, le Shootout infatti sono partite con 35 minuti di ritardo a causa di troppa acqua presente in pista. Di fatti, quando si parla di Spa la premura non è mai troppa, visto la successione di eventi spiacevoli in pista. Primo ad entrare il pilota inglese Lando Norris, che durante il giro di prova ha tutti gli occhi addosso per verificare le condizioni in pista. A seguire, il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton, che ruba il miglior tempo al novellino Lando Norris. Tanta difficoltà per George Russell, che fatica a raggiungere il ritmo del suo compagno di squadra.

Ferrari, primo bagliore di speranza

Durante la sessione di qualifiche, ad accendersi sulla pista bagnata sono le Ferrari, che sembrano salire sulla griglia di partenza. I due toreri della Ferrari segnano un ottimo tempo posizionandosi in quarta e quinta posizione, dopo le parole Red Bull di Perez. Dopo la pole position di ieri, il monegasco sembra che abbia riacquisito sicurezza sulla vettura, assicurando alla scuderia del Cavallino Rampante le due vetture tra le prime 10 posizioni. Il passo delle due monoposto segue in contemporanea quello della Red Bull di Verstappen, posizionandosi in terza e quarta posizione dopo la McLaren di Piastri.

Hamilton tira la corda

A sfidare il campione olandese, è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che continua a infastidire il torero della Red Bull rubando il miglior tempo. Tuttavia, la danza dei due non dura molto, perché nel giro successivo Max Verstappen segna il miglior tempo, portando a casa l’ennesima pole position di carriera. A sorprendere tra tutti, sono le vetture delle Ferrari e della McLaren che si posizionano in successione tra le prime cinque vetture, seguendo la scia dell’olandese della Red Bull. Terze e quarte le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz, segnando una netta ripresa per la scuderia del Cavallino Rampante. Difficile qualifica invece per Sergio Perez, che chiude l’ultima sessione del Q3 lontano dal suo compagno di squadra e dal podio.