GP Belgio: la griglia di partenza a Spa

Lo sprint weekend, del GP del Belgio, inizia con la sessione di qualifiche del venerdì, ma com’è la griglia di partenza per la gara della domenica?

La sessione di qualifiche inizia con addirittura dieci minuti di ritardo, causati dal maltempo che sta colpendo il circuito nelle Ardenne. Le prove libere non hanno dimostrato molto, a causa della pioggia, per esempio Verstappen non è stato capace di concludere nemmeno un giro. Il risultato della Ferrari, prima con Sainz e quarta con Leclerc, è uno specchietto alle allodole dovuto dal pessimo stato della pista. Ma con l’inizio della qualifica come sarà la griglia di partenza per il GP del Belgio?

L’università della Formula 1 regala spettacolo

Tre sessioni di qualifiche all’insegna del divertimento e dell’inaspettato. I cambiamenti climatici hanno portato i piloti a dimostrare di che stoffa fossero fatti. Tra un Verstappen che a fatica supera la Q2 a un Oscar Piastri che dimostra di avere sempre più feeling con la sua MCL60. Ferrari che sembrano, forse grazie anche alla pioggia, tornate a esser competitive, dopo le delusioni a Silverstone e in Ungheria. Ma la pole alla fine è appannaggio di un’ottimo Super Max Verstappen che dimostra una potenza che ricorda lo Schumacher dei bei tempi andati, però l’olandese partirà dalla quinta posizione a causa di una penalità.

Una Mercedes sottotono, dopo gli ottimi ultimi due GP, a differenza di una McLaren che dimostra di volersi sedere nel tavolo dei grandi. Perez riesce a ottenere un’ottima posizione anche in qualifica, partirà terzo domenica. Leclerc che, partendo dalla pole a causa della penalità inflitta a Verstappen, vorrà regalare una vittoria alla Rossa. Le Aston Martin, dopo la partenza sprint del mondiale, sembrano essersi arenate e aver abbandonato il ruolo di seconda forza del campionato.

La griglia di partenza definitiva per la gara di domenica