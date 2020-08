GP Belgio, Bottas : “In gara ci saranno molte opportunità“

È Valtteri Bottas a conquistare la seconda casella in griglia di partenza per la gara di domani, piazzandosi tra la Mercedes del suo compagno di squadra e la Red Bull dell’olandese

Una qualifica movimentata per Valtteri Bottas, che è riuscito a conquistare il secondo posto sulla griglia di partenza del GP del Belgio. Dopo un Q1 e un Q2 gestiti al meglio, il finlandese delle Frecce Nere è riuscito a mettere la sua monoposto in seconda posizione con un tempo di 1’41’’763. Domani, la gara si prospetta dura e complicata, con pioggia prevista quasi con certezza sul circuito belga di Spa-Francorchamps.

La qualifica di Bottas è stata gestita molto bene. Nonostante ciò, è emersa la fatica nel confronto con Hamilton in curva 1. Ma il finlandese è fiducioso: “La curva 1 per me è stata qualcosa di abbastanza incostante. Abbiamo chiaramente una buona vettura, veloce e competitiva. Una monoposto che però in curva 1 non è riuscita a scaldare bene le gomme. Nel secondo tentativo, sono riuscito migliorare un po’ di più la prestazione. Tuttavia, non so da cosa derivi o cosa sia la causa di questo grande gap da Lewis”.

LE OPPORTUNITA’ NON MANCHERANNO DI CERTO

Sicuramente per Bottas i primi giri del GP del Belgio saranno importantissimi per cercare di affondare l’attacco al compagno di squadra. Un compagno di squadra che, al momento, è stato il più veloce di tutto il weekend, con tempi record. Ma Valtteri Bottas non si dà per vinto: “La seconda posizione è una buona posizione di partenza qui su questo tracciato. Sicuramente sarà interessante anche provare qualcosa in partenza“.

“Domani, in gara, ci saranno buone possibilità di sorpasso. Sarà importante essere vicini a Hamilton e sicuramente proverò ad attaccarlo. Il primo giro è sempre una grande possibilità, qui ci sono sempre delle belle gare. Avrò belle opportunità e cercherò di sfruttarle al meglio”, afferma fiducioso Bottas per concludere.