GP Belgio, anteprima: il circuito, il meteo

GP Belgio, round 14. Finite le vacanze, è tempo per la Formula 1 di tornare in pista, e sul circuito di Spa-Francorchamps

GP Belgio, anteprima. Finite le vacanze estive per la Formula 1, team e i piloti è tempo di tornare in pista, per il prosieguo del campionato 2022. Si va in Belgio, dove nel weekend si disputerà il mitico gran premio sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps.

Il GP Belgio apre una tripletta di gare, su piste iconiche, e tra le più attese del calendario come Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Nelle prime due piste, c’è grande attesa per il pilota di casa, Max Verstappen. Il Campione del Mondo 2021, ha doppio passaporto essendo nato ad Hasselt in Belgio, e vive in Olanda con la famiglia. In Formula 1 corre con la licenza olandese.

Fresco vincitore del suo primo titolo iridato in Formula 1, Max Verstappen ha iniziato un po’ in sordina la stagione 2022, per poi riprendersi molto bene e ad oggi guida la classifica piloti, grazie alle sue 8 vittorie ottenute nella prima parte del campionato. Il pilota della Red Bull sta mostrando un’ottima forma e maturità nell’affrontare le gare, e le varie sfide. La sua monoposto è competitiva e veloce, grazie anche al lavoro dei tecnici.

La sua cavalcata verso il titolo 2022, sembra davvero alla portata del giovane pilota, che intanto si prepara ad affrontare le due gare di casa, di fronte ai suoi tifosi. Sicuramente non mancherà la grande marea ‘Orange’ proveniente dalla vicina Olanda, e qualche belga.

A Spa-Francorchamps, c’è grande attesa per la sfida tra Max Verstappen, Red Bull e Charles Leclerc e la Ferrari. La Scuderia di Maranello, dopo il disastroso GP d’Ungheria e i tanti errori, ritiri e sfortune, è chiamata a rimontare a partire da Spa, per non rischiare di perdere definitivamente la corsa verso il titolo iridato e per non scivolare indietro in classifica. Nel caso sarebbe un peccato, considerando la competitività e velocità della F1-75 e dei piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Le ultime gare prima della pausa estiva, si è vista una ripresa della Mercedes, grazie alle tante soluzioni e novità portate sulle monoposto. Dopo un inizio davvero pessimo, tra tanti problemi che hanno condizionato le prestazioni e competitività, i risultati visti prima dello stop fanno ben sperare e chissà quali sorprese ci regaleranno le Frecce d’Argento in questa seconda e ultima parte di campionato. Vedremo, ma sicuramente Lewis Hamilton e George Russell scalpitano nella speranza di tornare sul podio, magari da vincitori.

In questa fase di campionato, ci sono molte sfide altrettanto interessanti da seguire, con l’obiettivo di conquistare la miglior posizione possibile in classifica. Lotte molto accese tra i team di centro campo e in coda.

Fin dal suo esordio in Formula 1, il GP Belgio ha sempre regalato numerose sorprese e colpi di scena. Le caratteristiche uniche della pista, dove è il pilota a fare la differenza permettono situazioni interessanti. Spesso è anche il meteo, il più delle volte imprevedibile a condizionare la gara. Ricordiamo quanto accaduto lo scorso anno, con il gran premio che non è nemmeno iniziato per via del diluvio.

CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS

Il circuito di Spa-Francorchamps, sorge nella località di Francorchamps a ridosso delle Ardenne in Belgio. Il tracciato fu costruito nei primi anni ’20, unendo le strade che collegavano i paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Originariamente la pista era lunga 14,9 chilometri, diventando una delle più spettacolari del mondo per le emozioni e l’adrenalina che trasmetteva.

Nel 1924, ospitò la prima corsa automobilistica per poi subire varie modifiche nel corso degli anni, per rallentare le vetture. Ospitò la Formula 1 fino al 1970, con il giro record segnato da Chris Amon con una velocità media di circa 245 km/h. Nel 1979, ci furono ulteriori lavori, che crearono il tracciato attuale, lungo circa 7 chilometri.

La Formula 1 tornò a Spa nel 1983, ritrovando lo stesso fascino e una pista modificata. Spa è considerato il più lungo circuito del campionato e anche tra i più tecnici con la pioggia spesso qui protagonista, talvolta intensa in un tratto ed asciutta in un’altra parte. Una pista old-school caratterizzata da continui dislivelli e altre variabili, che la rendono molto amata dai piloti e dagli appassionati del motorsport, oltreché per il suo fascino e l’adrenalina che si percepisce. È molto molto impegnativa per i motori e i circa 55 cambi di marcia sul giro che i piloti dovranno fare, con una media oraria di circa 227 km/h.

È una pista molto impegnativa anche per i freni. La prima difficile frenata è al tornante La Source, dove le monoposto arrivano decelerando di oltre 200 km/h, passando da circa 285 a 80 km/h. La curva, può contare di un’ampia via di fuga che permette di impostare diverse traiettorie, per poi immettersi in uno dei tratti più iconici del tracciato, cioè l’Eau Rouge-Raidillon, una curva a esse in salita che conduce sul lungo rettilineo del Kemmel, dove in passato ci sono stati molti spettacolari sorpassi. Dopodiché si entra nella esse Les Combes, con una delle frenate più toste del tracciate. Da qui si va in discesa verso il tornante Bruxelles e poi a Pouhon, una curva veloce a sinistra che sottopone i piloti a sollecitazioni molto elevate. Altra importante frenata, alla Stavelot, per poi dirigersi alla Blanchimont e alla chicane Bus Stop che immette sul traguardo.

È composta da 19 curve, di cui 9 a destra e 10 a sinistra e lo si percorre in senso orario.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben due le zone DRS sul circuito belga.

la prima, sul rettilineo principale; la seconda, nel tratto tra la curva 4 e la curva 5

PIRELLI: C2, C3, C4

Per il weekend del GP Belgio 2022, Pirelli ha nominato le tre mescole centrali della gamma: C2 P Zero White hard, C3 P Zero Yellow medium e C4 P Zero Red soft.

Il circuito di Spa-Francorchamps è caratterizzato da dislivelli e carico estremo ai quali i pneumatici sono sottoposti, soprattutto all’Eau Rouge e Raidillon. In quel punto, i piloti a loro volta subiscono variazioni di forza G in pochissimo tempo. Anche l’asfalto tende a essere aggressivo sulle gomme.

Di recente la pista ha subito dei lavori di modifica, con un nuovo asfalto messo tra la curva 2 e la 4, tra la curva 8 e 9. Lavori che si sono concentrati a migliorare laddove vi erano delle irregolarità, che rendevano difficili il grip.

Attenzione al meteo, qui piuttosto imprevedibile. Non è da escludere la possibilità di vedere in azione le mescole da bagnato o le intermedie nel corso del weekend. Vista la lunghezza della pista, possono capitare settori in cui piove, in altri no, e con rischio di aquaplaning laddove l’acqua drena meno. Pista e situazioni impegnative per i team, gli ingegneri di pista e i piloti, nel cercare di trovare il giusto set-up sulla vettura e la migliore strategia per la gara, sperando che sia quella vincente.

Altro fattore da considerare, è la possibile entrata in pista della Safety Car.

Qui di seguito in anteprima, la scelta delle gomme Pirelli per il weekend a Spa-Francorchamps:

CHE TEMPO FARA’?

Come di consueto, siamo andati a controllare le previsioni meteo per il GP Belgio 2022. Secondo l’ultimo bollettino meteo, il weekend sarà caratterizzato dalla presenza di nuvole, ma fortunatamente non ci sarà la pioggia soprattutto in gara. Temperature ambientali più fresche.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo, per il GP Belgio 2022:

Venerdì 26 agosto 2022

Temperature: max 23,1°C, min 16,4°C; nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad aumentare la nuvolosità. Possibilità di pioggia e rovesci con temporali nel pomeriggio. Probabilità di pioggia al 70%, umidità al 66%. Vento atteso sui 13 km/h.

Sabato 27 agosto 2022

Temperature: max 21,6°C, min 14,9°C; cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. Situazione in miglioramento nel prosieguo della giornata e in serata. Probabilità di pioggia al 3%, umidità al 58%. Vento atteso sui13 km/h

Domenica 28 agosto 2022

Temperature: max 24,5°C, min 12,2°C; cielo prevalentemente poco o parzialmente nuvoloso per l’intera giornata. sereno e soleggiato per tutta la giornata; Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 49%. Vento atteso sui 6 km/h