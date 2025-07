GP Belgio: a rischio il piano di Pirelli

L’esperimento di Pirelli

Dopo una prima parte di stagione dominata da strategie a una sosta, Pirelli ha deciso di cambiare approccio. In occasione del Gran Premio del Belgio, il fornitore unico ha scelto di portare una combinazione più aggressiva: mescola dura C1, media C3 e soft C4.

L’obiettivo? Sconvolgere le strategie di gara spingendo i team verso due soste, grazie a un gap più ampio tra le mescole. “Vogliamo creare maggiori differenze di prestazione tra le gomme,” ha spiegato Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli…ma la pioggia incombe.

Pioggia su Spa!

Tutto questo, però, potrebbe non servire a nulla. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un fronte umido atlantico su Spa-Francorchamps, con pioggia intensa prevista durante il weekend.

Se le condizioni saranno davvero bagnate, le squadre saranno costrette a montare gomme intermedie o full wet, rendendo del tutto irrilevante il lavoro fatto da Pirelli sulle mescole slick.

La pioggia rischia di vanificare gli sforzi di Pirelli, che punta a rimescolare le carte in gara.

Conseguenze e opzioni

Pirelli potrebbe rimandare l’esperimento a un’altra gara asciutta, come Monza o Austin.

Tuttavia, non è possibile modificare le mescole omologate durante la stagione, a meno di condizioni eccezionali.

“Stiamo cercando un equilibrio tra strategia e spettacolo,” ha dichiarato Isola, sottolineando l’importanza di questo test, a rischio proprio per via della pioggia.

Se il meteo si conferma instabile, Spa sarà teatro solo di strategie da bagnato, e Pirelli dovrà aspettare per testare l’efficacia del nuovo approccio.

Il maltempo potrebbe rovinare un’occasione chiave per Pirelli, che punta a rendere le gare più interessanti con un uso intelligente delle mescole.

Ferrari in pista al Mugello per testare la nuova sospensione

Parallelamente, la Ferrari ha effettuato un filming day al Mugello per provare una nuova sospensione posteriore, pensata per migliorare la trazione e ampliare la finestra di funzionamento delle gomme.

Il nuovo schema sospensivo abbassa il braccio posteriore, migliorando l’effetto anti-squat.

Dovrebbe rendere la SF‑25 meno sensibile alle variazioni di carico.

Il guadagno stimato è di circa un decimo al giro.

Il test si è svolto su 200 km di pista, con Leclerc e Hamilton al volante. Se i dati saranno positivi, la modifica potrebbe debuttare già a Spa—pioggia permettendo.

Pirelli aveva pianificato un weekend chiave per testare nuove strategie, ma la pioggia potrebbe rovinare tutto.

Ferrari prepara aggiornamenti tecnici cruciali, con la speranza che il maltempo non interferisca anche con i propri piani.