GP Bahrain, Mercedes: “Venerdì complicato, ma…”

Venerdì complicato per Mercedes nel primo weekend di gara della stagione in Bahrain. Persistono i problemi riscontrati nei test?

Venerdì altalenante in casa Mercedes in Bahrain. Durante la prima sessione di libere sia Hamilton che Russell si sono concentrati sulla configurazione dell’assetto della monoposto. Entrambi hanno utilizzato due set di mescole medie. Il sette volte campione del mondo ha ottenuto la decima piazza, seguito dal compagno di squadra. Invece nella seconda sessione di libere, Hamilton ha ottenuto la settima piazza e Russell la tredicesima. La simulazione del passo gara è stata piuttosto incoraggiante. Ma ancora si è significativamente lontani dalla Red Bull. E’ necessario migliorare l’assetto per il giro secco e potenziare il ritmo per il passo gara.

💬 “On long-run pace, we look similar to Ferrari but are behind Red Bull and Aston Martin.” Shov, Lewis and George debrief a difficult Friday in Bahrain. 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 3, 2023

Dichiarazioni Hamilton

Hamilton a riguardo ha affermato: “Abbiamo molto su cui lavorare. Sapevamo di essere dietro ad alcuni dei nostri rivali nei test, ma oggi abbiamo scoperto di essere più lontani di quanto ci aspettavamo. Stasera esamineremo i dati e continueremo a lavorare per trovare la giusta configurazione per domani. Dobbiamo scoprire se possiamo progredire ulteriormente. Per quel che riguarda l’assetto oggi ho fatto del mio meglio per trovare la configurazione più adatta. La simulazione del passo gara sembra simile a quello della Ferrari, ma siamo dietro a Red Bull e Aston Martin. Non siamo certamente dove vorremmo essere, ma continueremo a lavorare duramente per rimetterci sulla retta via”.

Dichiarazioni Russell

Russell invece ha dichiarato: “Abbiamo raccolto molti dati da esaminare e apportato alcune grandi modifiche dai test a oggi, quindi dobbiamo valutare se hanno funzionato come previsto. Rispetto alla scorsa settimana sembra che vada un po’ meglio, ma dobbiamo quantificare se ciò si tramuterà in velocità. Sembra che la simulazione del passo gara sia più performante rispetto a quella del giro secco. Perciò, lavoreremo duramente per progredire anche su questo aspetto. E’ difficile dire esattamente a che punto siamo, ma vogliamo assicurarci di estrarre più potenziale possibile dalla W14″.