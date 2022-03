GP Bahrain, Alonso: “Un buon venerdì per noi, ma…”

Per Alonso nel complesso è stato un buon venerdì in Bahrain, ma la prova del nove è oggi

Venerdì piuttosto positivo in Bahrain per l’Alpine, come conferma anche Alonso, seppur ci siano ancora incognite da risolvere. Mentre Ocon ha terminato entrambe le sessioni in dodicesima posizione, Alonso ha ottenuto il miglior piazzamento della giornata, con un ottimo quinto posto nella seconda sessione di libere. Il pilota spagnolo ha lavorato con diverse configurazioni e ha avuto il tempo necessario per testare le prestazioni delle mescole con temperature più basse, quindi ha completato il suo programma in modo efficiente.

DICHIARAZIONI ALONSO

Alonso ha ottenuto rispettivamente l’ottavo e il quinto posto nelle due sessioni di prove libere che si sono svolte ieri a Sakhir. L’asturiano afferma di aver completato tutti i test che avevano in programma. “E’ stata una buona giornata per noi. Siamo riusciti a completare il nostro programma in modo efficiente. Faceva molto più freddo rispetto alla scorsa settimana nei test, quindi abbiamo cercato di adattarci alle diverse condizioni e di imparare come funzionano le mescole a quelle temperature”.

Durante la notte, Alpine ha lavorato sui dati raccolti. Oggi sarà la prova del nove, perché vi sarà il confronto diretto con i rivali e si verificheranno le effettive prestazioni del team. “Ovviamente sono ancora necessari alcuni aggiustamenti all’assetto della vettura. Abbiamo analizzato i dati raccolti in serata, perché ci sono varie domande per cui avremo risposta in qualifica. Nel complesso comunque è stata una giornata positiva per noi“, ha dichiarato Alonso.

DICHIARAZIONI OCON

Esteban Ocon ha ottenuto il dodicesimo posto nelle due sessioni odierne. Secondo il francese, questo venerdì è stato un altro giorno utile per continuare il processo di apprendimento della vettura. All’inizio della prima sessione di prove Ocon ha avuto una piccola battuta d’arresto, a causa della perdita di alcuni pezzi della sua monoposto. Infatti il team ha dovuto montare la vecchia configurazione delle pance, risolvendo rapidamente il problema.

“E’ stato il primo venerdì dell’anno, dove abbiamo potuto vedere davvero tutte le altre vetture in pista. Da quello che abbiamo visto, la zona centrale della griglia è molto serrata. Per noi è stata un’altra giornata di apprendimento. Il problema avuto all’inizio delle FP1 ha leggermente ritardato il nostro programma, ma è stato rapidamente risolto. Nonostante ciò, è stata una giornata positiva per il team, mentre continuiamo a conoscere la nuova vettura. Darò il massimo in qualifica“, ha così concluso Ocon.