GP Azerbaijan, Red Bull: “Possiamo essere competitivi”

Giornata di apertura del GP Azerbaijan, con le prime due sessioni di prove libere: primi segnali di positivi per la Red Bull

Al via il weekend del GP Azerbaijan 2024, con la Red Bull che torna in pista in occasione delle due sessioni di prove libere. Siamo sul circuito di Baku che ha spesso visto trionfare il team anglo-austriaco, sia con Max Verstappen che con Sergio Perez.

Questa volta i due arrivano quando mancano poche gare al termine di una stagione, che devono dare il tutto e per tutto per salvarla: la RB20 da qualche gran premio ha mostrato un improvviso calo di prestazioni e competitività, tanto da far avvicinare pericolosamente gli avversari.

In vista della tappa di Baku, la Red Bull ha portato diversi aggiornamenti sulla RB20, tra i quali un nuovo fondo e un nuovo profilo alare posteriore. Novità che in pista, finora hanno impressionato positivamente.

Tra una bandiera rossa e un’altra…

Le due sessioni di prove libere del GP Azerbaijan, si sono rivelati un tantino complicate per i due piloti della Red Bull… d’altronde, Baku è un circuito cittadino: si sa che in questa tipologia, le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Max Verstappen e Sergio Perez, si sono trovati diverse bandiere rosse in FP1, che l’hanno interrotta in più occasioni. Tuttavia, entrambi mostrano dei buonissimi tempi, tanto che, Max riesce a ottenere il miglior tempo e il vertice della classifica. Checo è in terza posizione.

Seconda sessione di prove libere, con il calare del sole, la RB20 di Sergio Perez è risultata la più veloce permettendolo di concludere in seconda posizione, mentre Max è in sesta posizione.

Tuttavia, la Red Bull sembra poter sorridere alla fine di questa giornata, definita positiva: Sergio Perez è arrivato secondo, ma a soli 0.006s da Charles Leclerc, mentre Max Verstappen in sesta posizione, ha un gap di 0.545s dal ferrarista, leader della seconda sessione.

Come ogni venerdì, i tempi registrati dalla Red Bull sono da prendere con le pinze, vista la tendenza del team a girare con una differente mappatura per non sovraccaricare i motori, quando non occorre spingere. Naturalmente, i lavori nel box dei bibitari va avanti, e ci si prepara per il prosieguo del weekend, in particolare sabato con le qualifiche, che saranno determinanti per la posizione sulla griglia di partenza. Come ogni circuito cittadino, partire davanti a tutti, sarà fondamentale.

Max: “Pista scivolosa…FP2 più difficile”

Max Verstappen si è detto soddisfatto della giornata di prove, forse la migliore degli ultimi tempi in termini di feeling al volante della RB20: “Nel complesso, penso che sia stata una buona giornata. Abbiamo imparato molto. Ora dobbiamo mettere a punto le cose che abbiamo provato. Ma credo che siamo stati più competitivi, in questo fine settimana, finora… Quindi è un dato positivo”.

“C’è stato un sacco di lavoro nel dietro le quinte, che non si fermerà mai. Ma alla fine, oggi è stata una giornata positiva,” ha aggiunto Verstappen, sottolineando il gran lavoro che i tecnici e meccanici del suo team sta portando avanti, per migliorare la situazione.

“La pista era molto scivolosa, con molte curve a 90°. Quindi se si ha un piccolo bloccaggio, a volte si utilizza il freno per non andare a sbattere contro il muro o altro… quindi per precauzione. Ma, la FP2 è stata sicuramente un po’ più difficile per me“.

“Come ho detto, dobbiamo trovare un po’ più di bilanciamento. Ma sono fiducioso sulla possibilità di essere competitivi,” ha aggiunto il tre volte campione del mondo, protagonista in giornata di qualche errore, tra cui un bloccaggio in curva 5.

Checo: “Promette bene”

Anche Sergio Perez può dirsi soddisfatto della prima giornata di prove libere, malgrado la consapevolezza di quanto lavoro ci sia da fare.

“È stata una buona giornata e solida. Penso che abbiamo delle buoni basi. Abbiamo fatto dei buoni progressi dalle FP1 alle FP2. Dobbiamo solo assicurarci di riuscire a progredire, e penso che potremo essere tra i protagonisti di domani,” le prime parole di Sergio Perez, al termine della prima giornata che apre il weekend del GP Azerbaijan della Red Bull.

Il nuovo fondo portato sulla RB20, malgrado sia presto per avere una risposta definitiva sulle prestazioni, per Sergio Perez, pare che finalmente stia portando nella direzione giusta: “Penso che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo scoprendo di poter mettere la vettura nelle condizioni migliori. La strada è ancora lunga, credo. Ma quello che abbiamo visto finora, promette bene“.