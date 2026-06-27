GP Austria, Russell: “È stato un giro incredibile”

GP Austria: Russell in pole al Red Bull Ring tra investigazione e conferma

Nel GP Austria, George Russell conquista la pole position al Red Bull Ring al termine di una qualifica spettacolare, chiusa inizialmente sotto investigazione per un episodio legato alla bandiera gialla. In conferenza stampa il pilota Mercedes racconta un giro definito “incredibile”, spiegando nel dettaglio la gestione del momento critico e il lavoro svolto insieme al team. La pole viene poi confermata dai commissari poco dopo.

“Un giro incredibile”: il racconto di Russell

Al pilota Mercedes viene chiesto come abbia vissuto il giro decisivo.

“Ho visto la bandiera gialla e ho alzato molto il piede prima della curva. Ero cinque decimi in vantaggio e sono uscito dall’ultima curva ancora due decimi e mezzo avanti. Era una singola bandiera gialla, non una doppia, quindi dovrebbe essere tutto a posto. È stata una giornata difficile, ma mettere insieme quel giro è stato qualcosa di davvero speciale”.

La gestione del tratto critico viene poi spiegata come prudente, con un evidente lift prima della zona segnalata. Dal team arriva successivamente la conferma della regolarità del passaggio dopo il confronto con i commissari. “Ho parlato con Toto, mi ha detto che era tutto ok con la bandiera gialla. È una buona notizia. Ho alzato il piede circa 100 metri prima della curva.”

Ferrari e McLaren in agguato per la gara

Guardando alla gara, Russell riconosce la forza degli avversari, con la Ferrari particolarmente competitiva sul passo in curva: “Le Ferrari sono incredibilmente veloci in curva, probabilmente il team più forte al momento. Forse hanno un po’ più di drag rispetto a noi, e questo potrebbe aiutarci in difesa”.

La lotta si preannuncia serrata anche con McLaren e gli altri top team, in una griglia molto compatta: “Domani sarà una grande battaglia. Kimi, in quarta posizione, sarà molto veloce. Lo stesso vale per Lando e le McLaren. Sarà una gara molto combattuta: è tutto aperto”.

Con temperature elevate previste al Red Bull Ring, la gestione delle gomme e del degrado resta uno dei fattori chiave per la domenica.

Russell confermato in pole per il GP Austria

La pole position al GP Austria viene infine confermata a George Russell dopo il controllo dei commissari, chiudendo ogni dubbio legato alla bandiera gialla e alla gestione del giro finale. Il britannico scatterà così davanti a tutti al Red Bull Ring, in una gara che si preannuncia estremamente serrata tra Mercedes, Ferrari e McLaren.

Le condizioni di pista e la gestione delle gomme saranno decisive per l’esito finale. La sfida si sposta ora completamente alla domenica, dove partenza e ritmo gara determineranno se la pole potrà trasformarsi in vittoria.