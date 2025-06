GP Austria, Red Bull: aggiornamenti in arrivo!

Red Bull punta ad aggiornamenti tecnici in Austria in vista del 2026

A Spielberg arriva un pacchetto di novità per la RB21, mentre a Milton Keynes si lavora a pieno ritmo sulla nuova Power Unit per l’era ibrida del 2026.

Red Bull Racing si presenta al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria con un pacchetto di aggiornamenti che dimostra la sua volontà di restare competitiva nel breve termine, pur guardando con attenzione e determinazione al grande cambiamento regolamentare previsto per il 2026. La squadra anglo-austriaca, attualmente leader del mondiale costruttori, ha deciso di introdurre alcune modifiche tecniche mirate alla sua RB21 per migliorare le performance su una pista che conosce molto bene e che storicamente le ha sempre sorriso.

Nonostante la crescente attenzione rivolta al futuro, con la nascita del progetto Red Bull Powertrains e la partnership tecnica con Ford per la realizzazione delle nuove Power Unit ibride del 2026, il team diretto da Christian Horner non ha alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo della monoposto attuale. La filosofia è chiara: continuare a vincere oggi, senza perdere terreno domani.

Aggiornamenti tecnici per il GP d’Austria

Il pacchetto introdotto a Spielberg si concentra principalmente sulla parte posteriore della vettura. In particolare, sono stati modificati gli elementi di carenatura delle sospensioni posteriori. L’obiettivo di questo aggiornamento è duplice: da un lato migliorare l’efficienza aerodinamica in curva, dall’altro ridurre la turbolenza generata nella zona posteriore per massimizzare la stabilità del retrotreno.

Oltre a ciò, Red Bull ha rivisto il layout dell’uscita di raffreddamento nella parte superiore del cofano motore. Questa modifica è pensata per gestire meglio il flusso d’aria calda in uscita, contribuendo a un miglior controllo delle temperature in condizioni estive, spesso critiche su un tracciato come quello austriaco, situato in altura e soggetto a variazioni climatiche.

Questi aggiornamenti sono il frutto di un lavoro continuo di affinamento. Red Bull non sta cercando soluzioni drastiche o rivoluzionarie, ma sta piuttosto applicando una strategia di evoluzione progressiva, cercando di massimizzare ogni dettaglio in vista della seconda parte di stagione.