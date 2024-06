GP Austria, la griglia di partenza della Sprint

Ancora Super Max! La pole in casa Red Bull è tutta dell’olandese. Problemi per Leclerc

Appuntamento numero 3 della stagione con le gare brevi per la Formula 1. A Spielberg si corre per cercare un nuovo poleman, dopo averne avuti 4 differenti nelle sessioni “normali” di qualifica e due in quelle Sprint. Si gira in casa Red Bull, che non delude le aspettative nelle FP1, unica sessione di libere, e non lo fa nemmeno in questa sessione. È infatti di nuovo Max Verstappen a conquistare la pole della sprint del GP d’Austria, aprendo dunque la griglia di partenza.

In prima fila, per 93 millesimi, Lando Norris, ormai feroce nemico dell’Olandese, con Piastri e Russell alle loro spalle. Sainz e Lewis Hamilton completano la terza fila mentre Perez, per pochissimi millesimi, partirà davanti a Ocon, che batte il compagno di squadra, Pierre Gasly, in qualifica. Decima posizione per Charles Leclerc, vittima forse di un qualche problema che lo ha costretto a defilarsi in pit lane, per poi rientrare e prendere bandiera per una manciata di secondi.

Buona prestazione, ma non eccelsa, di Kevin Magnussen, il quale sfiora la SQ3 ma deve accontentarsi dell’undicesimo posto e della sesta fila. Al suo fianco il neo rinnovato Lance Stroll, più forte in qualifica del due volte campione del Mondo con cui condivide la tuta da gara, Fernando Alonso. Maggiore fatica per Yuki Tsunoda, il quale aveva passato il taglio nonostante un testacoda ma che non riesce a ripetersi per passare in SQ3.

Al fianco del compagno di squadra del giapponese, Daniel Ricciardo, partirà Logan Sargeant. L’americano, pilota della Williams, riesce, come poche altre volte in carriera, a battere il Albon in qualifica. Alle spalle dei due piloti anglofoni, ne partirà uno tedesco: Nico Hulkenberg. Il pilota della Haas paga molto, in questa occasione, rispetto al compagno di squadra. Partiranno 18esimo e ventesimo le due Sauber, che continuano a faticare. Tra i due piloti della scuderia elvetica, invece, Alexander Albon, stranamente autore di una qualifica non all’altezza delle sue qualità.

La griglia di partenza della Sprint del GP d’Austria