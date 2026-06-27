GP Austria, FP3: Russell e Antonelli davanti a tutti

Russell in testa nelle FP3 del GP d’Austria, Antonelli a 38 millesimi

Le Frecce d’Argento hanno dominato le FP3 del GP d’Austria. George Russell ha firmato il miglior tempo in 1:07.096, chiudendo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli per appena 38 millesimi. Una differenza minima, che non cambia però la sostanza: le Mercedes sembrano essere le favorite in vista delle qualifiche delle ore 16:00. L’italiano, leader del Mondiale, ha condotto per gran parte della sessione prima di cedere la testa alla fine. Le temperature sull’asfalto di Spielberg hanno superato i 52 gradi, rendendo il grip una variabile ancor più critica rispetto alle prove di venerdì.

Tuttavia, la lotta per la pole non appare affatto chiusa. Lewis Hamilton è terzo con la Ferrari SF-26, a poco più di un decimo da Russell. Il sette volte campione del mondo ha mostrato un passo convincente e si candida a essere il principale antagonista delle Mercedes. D’altra parte, Charles Leclerc è ancora indietro: il monegasco è settimo a oltre tre decimi e mezzo, con ancora margini da trovare nel giro secco. Tra i due piloti della Rossa si sono inserite le due McLaren. Oscar Piastri è quarto a 248 millesimi da Russell, con il campione in carica Lando Norris a soli 16 millesimi alle sue spalle.

Red Bull e le inseguitrici, classifica completa

Max Verstappen completa la top 6 con la Red Bull, a 273 millesimi dal miglior tempo. L’olandese precede Leclerc e chiude una prima parte di classifica che vede quattro team diversi nelle prime sette posizioni: un segnale di equilibrio che potrebbe rendere le qualifiche particolarmente imprevedibili.

Isack Hadjar è ottavo con la seconda Red Bull, a otto decimi da Russell e mezzo secondo da Leclerc. La top ten si chiude con le due Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad occupano nona e decima posizione, rispettivamente a nove decimi e un secondo dal miglior riferimento della sessione. Le qualifiche del GP d’Austria sono in programma alle ore 16:00.

It’s Russell from Antonelli and Hamilton in FP3 ⏱️ Here is the final classification from practice at the Red Bull Ring ⬇️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QrZ6co3AD1 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026