GP Australia, Verstappen: “Eravamo dove ci aspettavamo”

GP d’Australia pazzo, Max Verstappen porta a casa una seconda posizione sudata e ampiamente meritata, sfiorando la vittoria

Una gara ai limiti dell’assurdo quella vista all’Albert Park di Melbourne. Tre safety car, pioggia intermittente e scelte al limite hanno caratterizzato un Gran Premio riuscito a tener svegli tutti gli appassionati anche alle 5 del mattino. Ben sei i ritirati, quattro dei quali rookie. Vince Norris, ma non è assolutamente di minor conto la prestazione di Max Verstappen, secondo classificato del GP d’Australia.

Riesce a mantenersi alle spalle della McLaren numero 4 per quasi metà gara, perdendo poi la posizione su Piastri. Comanda il GP per qualche giro sotto la pioggia dopo gli errori dei piloti di Woking, tuttavia non riesce a tenere in pista la monoposto con gli pneumatici stick medi. Sfiora la vittoria negli ultimi giri seguendo Norris, reo di una sbavatura in curva 6.

Un po’ d’azzardo sotto la pioggia

“È stata una bella gara, molto caotica” afferma Max Verstappen dopo il termine della gara. “Alla fine è stato divertente. Lando ha fatto un errorino e lì ho preso un po’ di slancio all’ingresso della curva 6, mi sono avvicinato, ho avuto di DRS. Mi sono avvicinato, però è molto difficile superare qui. Però gli ultimi giri sono stati molto divertenti, ho potuto spingere. Quantomeno abbiamo lottato per la vittoria e sono molto contento di aver tagliato il traguardo e portato a casa dei buoni punti. Diciamo che è un discreto punto di partenza per noi”.

Sul momento in cui ha preso il comando della gara, l’olandese commenta: “Loro [McLaren] sono usciti di gara, c’è stato un momento di panico. Loro sono rientrati e io sono stato fuori. Dobbiamo rivedere, credo che sia stata giusta la decisione in quel momento, ma poi però il meteo ha continuato a portare pioggia nell’altro lato della pista e poi abbiamo dovuto entrare. Però” continua “credo che alla fine anche se fossimo rientrati prima comunque avremmo concluso al secondo posto dopo la sosta. Credo che fosse un azzardo. C’è stato un po’ di pepe restando fuori con la gomma slick però alla fine è stato giusto”.

Aspettative rispettate per il quattro volte Campione del Mondo in questa gara, sicuramente più proficua del 2024: “Diciamo che eravamo un po’ dove ci aspettavamo, si è visto anche nel primo stint che ci mancava un po’ di pasto rispetto alla McLaren. Però sono comunque 18 punti in più rispetto a quello che ho fatto qui l’anno scorso per cui li accetto”. Così conclude Verstappen.