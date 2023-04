GP Australia, Alonso: ” Non ho mai vissuto un Gran Premio come questo. Montagne russe di emozioni…”

Ancora una volta Fernando Alonso domina la scena aggiundicandosi il terzo podio della stagione

Tre gare, tre podi. Ecco ció che il quarantenne asturiano Alonso ha portato a casa in questo strabiliante inizio di stagione. Si é appena concluso il GP di Australia che ha visto le due Aston Martin concludere il terza e quarta posizione. Ancora una volta un risultato sensazionale per la scuderia britannica di Silverstone.

“Probabilmente non ho mai vissuto un gran premio come questo. Sono state delle montagne russe di emozioni. Sono successe un sacco di cose in partenza, ma poi anche alla fine”, ha dichiarato Alonso ai microfoni.

La nuova vettura della Aston Martin ha due importanti punti forti: il passo gara – quasi al pari delle Red Bull – e la gestione gomme in pista. Due fattori fondamentali che, accoppiati a uno dei migliori piloti di sempre, danno le soddisfazioni a cui stiamo assistendo.

“In generale in termini di passo per noi la gara é stata buona. Credo che le Mercedes fossero molto veloci. Lewis ha fatto un lavoro incredibile. Non sono riuscito a eguagliare il suo passo e ad avvicinarmi a sufficienza, peró ci accontentiamo del terzo posto”, ha poi aggiunto l’asturiano.

Bandiere rosse e fortuna…

All’inizio sembrava una gara piuttosto lineare, ma poi ci sono stati una serie di cambiamenti. “La prima ripartenza ci ha aiutato, la seconda bandiera rossa non ci ha aiutato. Peró siamo stati fortunati e abbiamo comunque visto la bandiera a scacchi con il terzo e quarto posto”.

Tuttavia, Fernando non si accontenta, ha ancora fame di vittorie, infatti conclude dicendo: “Spero di poter salire ancora un po’ sul podio perché tre terzi posti (ndr, non bastano)…speriamo almeno di puntare un secondo“. Appare dunque evidente che Alonso non vuole mollare e, dotato di quella grinta e di quella ambizione che lo contraddistinguono, non si fermerá al terzo posto…