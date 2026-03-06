GP Australia, Ferrari: Un inizio di weekend positivo

Il GP d’Australia inizia con segnali incoraggianti per la Ferrari che ha raccolto dati preziosi sulla nuova monoposto ed ha mostrato un buon passo

La prima giornata in pista del GP d’Australia per la Ferrari è stata definita positiva dal team. I piloti hanno completato numerosi giri lavorando principalmente sull’assetto e sulla gestione degli pneumatici. Al mattino Leclerc ed Hamilton hanno iniziato il lavoro con gomme medie, successivamente sono passati alla mescola soft con la quale si sono migliorati. Il numero 16 ha fermato il cronometro in 1’20”267, mentre il sette volte iridato ha fatto segnare 1’20”736.Tempi che sono valsi i primi due posti nella classifica.

Nella seconda sessione l’inglese e il monegasco hanno incominciato con pneumatici gomme dure e negli ultimi minuti delle Prove Libere 2 su entrambe le vetture è stato caricato carburante per effettuare una sequenza di giri di passo gara. Durante questo venerdì entrambi i piloti hanno percorso molti giri con la SF-26, ottenendo un totale di 127 giri.

Dichiarazioni Leclerc

Il monegasco parlando con la stampa ha detto che : “È stato un inizio weekend positivo. La prima sessione è stata solida, mentre nella seconda abbiamo provato una regolazione di assetto che non ha dato i risultati sperati. Ma è stato comunque un esercizio utile per imparare qualcosa. Poco alla volta stiamo iniziando a vedere tutte le squadre mostrare il loro vero potenziale e penso che ci sia ancora molto da scoprire, soprattutto in gara. Credo che domani in qualifica i valori saranno piuttosto ravvicinati e questa sera lavoreremo sodo per metterci nelle migliori condizioni possibili per essere competitivi.”

Dichiarazioni Hamilton

Hamilton sembra molto ottimista nelle sue dichiarazioni :“Davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. È bellissimo essere qui e sono incredibilmente grato di poter fare ciò che amo e vedere così tanti tifosi oggi. In pista a tratti è stato impegnativo, ma abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare nella monoposto domani”.

Cipriano Cecoro