GP Arabia Saudita,FP3: Red Bull domina, Aston Martin insegue

Il GP dell’Arabia Saudita si prospetta già agguerrito. Red Bull è una dominatrice, ma dopo di loro gli scenari non sembrano essere del tutto chiari

Si sono appena concluse le ultime prove libere a Jeddah, con Red Bull che ha mostrato sin dalla giornata di ieri, di essere la superfavorita. A concludere in prima posizione Verstappen che ha stampato un mostruoso 1:28:485, a seguire Perez e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Quinto Hamilton, sesto Leclerc e decimo Sainz. Il pilota olandese è il super favorito per la conquista della pole position, creando un grosso divario nei confronti dei suoi avversari.

Ottimo scudiero Perez, che riesce a fare il suo, restando alle spalle del pilota #1. Dopo di loro non è chiaro chi potrà conquistare la terza posizione a conclusione delle qualifiche, con Ferrari che è ancora rimasta nascosta. Analizzando i dati della telemetria possiamo difatti notare una grande differenza di velocità tra la scuderia di Maranello e la scuderia austriaca, differenza che porta a sperare ad una piacevole sorpresa in vista delle qualifiche.

Ferrari pronta a stupire?

La scuderia di Maranello sin dalla giornata di ieri ha svolto un lavoro diverso rispetto agli altri team. Sia Leclerc che Sainz hanno eseguito diversi long run durante le FP2, mostrando dei miglioramenti sulla costanza rispetto al GP del Bahrain, che porterebbero difatti a sperare in un possibile podio. Occhio ad Aston Martin, che sembra essere la seconda forza da battere e Mercedes spettatrice, pronta ad approfittarsene in caso di inaspettati risvolti che potrebbero accadere in gara. Grande dubbio la performance sul passo gara di Alpine, che sul giro secco ha mostrato degli ottimi tempi

Non ci resta che attendere le qualifiche che si terrano alle ore 18. Max conquisterà la pole a Jeddah, dimostrando ancora una volta di essere l’uomo da battere? Ferrari riuscirà nel suo intento, regalandoci una piacevole sorpresa? Ricordiamo che Leclerc dovrà scontare ben dieci posizioni a seguito della terza centralina utilizzata per questo weekend. Sarà fondamentale per il pilota monegasco ottenere un giro perfetto che possa portarlo nelle prime posizioni, per poi scattare nella giornata di domani più vicino possibile, cercando una super rimonta: chi sarà il poleman che scatterà davanti a tutti nel GP dell’Arabia Saudita?