GP Arabia Saudita, Verstappen: “È andata come è andata”

Termina il GP in Arabia Saudita, che vede il poleman Max Verstappen terminare in seconda posizione

Il GP dell’Arabia Saudita 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Max Verstappen che ha concluso al secondo posto dietro a Oscar Piastri, il quale ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale.

Il tracciato di Jeddah, noto per la sua velocità e le curve tecniche, ha messo alla prova i piloti. Verstappen, partito dalla pole position, ha subito una penalità di cinque secondi per aver tagliato la curva 2 durante il primo giro, un episodio che ha compromesso la sua strategia. Nonostante ciò, ha recuperato terreno, superando gli avversari e chiudendo a soli 2,843 secondi da Piastri.

Piastri ha dimostrato grande maturità, mantenendo la calma nonostante la pressione e sfruttando al meglio la strategia di gara. Il suo compagno di squadra, Lando Norris, ha recuperato dalla decima posizione, finendo quarto e contribuendo al rafforzamento della posizione di McLaren nel campionato costruttori. La gara ha visto anche il ritorno di Charles Leclerc sul podio, concludendo terzo e regalando alla Ferrari il primo piazzamento tra i primi tre della stagione.

Le parole di Verstappen al termine della gara

Max Verstappen, pur non vincendo, ha mostrato il suo carattere e la sua passione per il circuito di Jeddah. La sua dichiarazione post-gara, “Sarò molto breve. È stato un bel weekend, adoro la pista di Jeddah. Non vedo l’ora di arrivare a Miami, ci vediamo lì”, riflette il suo spirito competitivo e la sua motivazione per le prossime sfide.

Con questo risultato, Piastri ha sorpassato Norris nella classifica piloti, portandosi al comando del campionato. La stagione 2025 si preannuncia quindi avvincente, con la lotta per il titolo più aperta che mai. Vedremo come si evolverà il prossimo weekend, dove il Circus volerà a Miami, per la prima gara negli Stati Uniti.