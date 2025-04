GP Arabia Saudita, pagelle: Papaya rules!

Il GP dell’Arabia Saudita ha regalato emozioni e colpi di scena sul circuito di Jeddah; ecco le pagelle dei protagonisti della gara:

Oscar Piastri: il nuovo sceicco dell’Arabia Saudita – 10

L’australiano conquista la sua terza vittoria stagionale in Arabia saudita, dimostrando maturità e freddezza. Approfitta della penalità inflitta a Verstappen e gestisce la gara con autorità, portandosi in testa al mondiale con 99 punti. ​

Max Verstappen – 7

Partito dalla pole, l’olandese si complica la vita con un contatto al primo giro che gli costa una penalità di 5 secondi. Nonostante ciò, riesce a chiudere secondo, ma la leadership del campionato gli sfugge. ​

Charles Leclerc – 8

Il monegasco porta la Ferrari sul podio per la prima volta in stagione. Una prestazione solida che rilancia le ambizioni del Cavallino Rampante. ​

Lando Norris – 6.5

Dopo un incidente in qualifica in Q3, il britannico riesce a risalire fino al quarto posto. Un risultato che gli consente di mantenere la seconda posizione nel mondiale, a 10 punti dal compagno Piastri. ​

George Russell – 7

Il pilota Mercedes chiude quinto, confermando la sua costanza e contribuendo al secondo posto della scuderia nella classifica costruttori.​

Andrea Kimi Antonelli – 7.5

Il giovane italiano continua a stupire, terminando sesto e dimostrando di meritare il posto in Mercedes.​

Lewis Hamilton – 6.5

Settimo al traguardo, il sette volte campione del mondo mostra progressi nella sua nuova avventura con la Ferrari, ma il feeling con la monoposto è ancora da perfezionare.​

Carlos Sainz – 6

Ottavo posto per lo spagnolo, che fatica a trovare il ritmo giusto ma porta comunque punti preziosi alla Williams.​

Alexander Albon – 6.5

Il thailandese conquista la nona posizione, confermando la crescita della Williams in questa stagione.​

Isack Hadjar: finalmente un bel voto in pagella!– 8

Il rookie francese ottiene il suo primo punto in carriera con un decimo posto, mostrando talento e determinazione.​ C’è spirito di rivalsa in Arabia Saudita.

Con questa vittoria, Piastri diventa il primo australiano a guidare il mondiale dal 2010. La McLaren consolida la sua leadership nel campionato costruttori con 188 punti, davanti a Mercedes (111) e Red Bull (89). La prossima tappa sarà a Miami, dove la lotta per il titolo si preannuncia ancora più avvincente, soprattutto tra Lando e Oscar. E voi? Come avete vissuto e soprattutto condividete le nostre pagelle per questa rimonta nel GP dell’Arabia Saudita?