GP Arabia Saudita, Piastri: “Stanco, vorrei un divano!”

Piastri vince di nuovo ed è il nuovo leader del mondiale grazie a una prestazione pulita al GP di Arabia Saudita

C’è un nuovo leader in città! Il suo nome è Oscar Piastri e porta a casa il terzo successo della stagione al GP di Arabia Saudita. Subito in partenza riesce ad avere lo scatto migliore e a superare Max Verstappen, ma l’olandese taglia curva 2 e si riprende la leadership. Niente da fare, però, per il numero 1, che viene penalizzato, lasciando strada all’australiano per la conquista della quinta vittoria in carriera.

Tra caldo e battaglie…

Una gara tosta e Piastri lo mette subito in chiaro: “Vorrei un divano […]” afferma scherzoso. “È stata una gara davvero difficile e sono molto contento di aver vinto, ovviamente. La partenza ha fatto la differenza, ci ho provato alla curva 1. Poi era davvero difficile seguire, non potevo stare con Max nel primo stint perché mi mangiavo le gomme. Poi con l’aria pulita dopo il stop è stato molto bello. È stata una grande gara, le cose che dovevamo fare giuste le abbiamo fatte giuste. Però c’è bisogno di fare ancora di più perché Max era un po’ troppo vicino per i nostri gusti. Comunque una gran gara”.

“Una volta che ho preso l’interno, non mi sarei accontentato del secondo posto” continua parlando della partenza. “Io ho dato il mio meglio, chiaramente erano tutti attenti gli steward. Però penso che fossi avanti io in quel momento. Alla fine è stato l’esito della gara. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto sulle partenze e oggi ne abbiamo trattato tutti”.

Gara difficile, ma questa volta niente problemi di sete: “Abbiamo portato un aggiornamento questo weekend per cui i drink funzionavano, la bevanda funzionava. In quel senso, non ho avuto problemi. Però è sempre una gara difficile qua. Questa anno è stata fatta anche un pochino più avanti nell’anno, per cui fa più caldo e con più umidità. Per cui sicuramente è una delle gare più difficili di tutta la mia carriera. E sono contento di essere riuscito a concluderla al primo posto” conclude l’australiano.