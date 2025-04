GP Arabia Saudita, FP1: Gasly é il piú veloce

La Formula 1 ritorna in Arabia Saudita con la prima sessione di prove libere. L’Alpine di Gasly registra il miglior tempo, ma le McLaren rimangono le favorite

Soleggiato e con vento debole qui a Jeddah per la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita. Il circuito cittadino piú veloce del calendario vede ancora una volta una McLaren favorita, ma tutto puó succedere. Inoltre, proprio la McLaren porta giá una novitá in pista: una nuova ala posteriore. Si tratta di un’ala che é stata concepita per il medio-basso carico aerodinamico che caratterizza questo circuito.

É stata una sessione di prove libere dominata dalla Mercedes di Russell e dalle due McLaren. I due team si sono avvicendati nella lotta al miglior tempo della classifica. Tuttavia, nelle ultime fasi anche Leclerc e Gasly hanno mostrato grande sicurezza sul circuito. Al termine, infatti, Gasly chiude con il miglior tempo di 1.29.239, seguito da Norris e Leclerc.

Oscar Piastri è quarto con l’altra McLaren a 0.102, seguito dalla Williams di Alexander Albon e dalla Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton ha concluso in ottava posizione con l’altra Ferrari a 0.576, alle spalle della Williams di Carlos Sainz ma con tre millesimi di margine nei confronti della Red Bull di Max Verstappen. Kimi Antonelli 13mo a 0.695 con l’altra Mercedes.

Ecco la classifica al termine della prima sessione di prove libere

1 Pierre Gasly Alpine 1:29.239 5

2 Lando Norris McLaren +0.007 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.070 4

4 Oscar Piastri McLaren +0.102 4

5 Alexander Albon Williams +0.367 4

6 George Russell Mercedes +0.379 5

7 Carlos Sainz Williams +0.540 5

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.576 4

9 Max Verstappen Red Bull Racing +0.579 4

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.582 5

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.668 2

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.677 6

13 Kimi Antonelli Mercedes +0.695 5

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.737 4

15 Isack Hadjar Racing Bulls +0.772 3

16 Jack Doohan Alpine +0.9446

17 Lance Stroll Aston Martin +1.344 3

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.356 5

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.790 5

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.799 4