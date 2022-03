GP Arabia Saudita, piloti Red Bull: “Ferrari ancora competitive”

Finito il venerdì di prove libere del GP Arabia Saudita, 2° tappa del mondiale di Formula 1 2022. Red Bull molto bene, sentendo dalle parole dei piloti

Seppur con qualche difficoltà, per via degli attacchi missilistici avvenuti, poco lontano dal circuito di Jeddah, si sono svolte le due sessioni di prove libere del GP Arabia Saudita 2022. Dopo il doppio k.o. rimediato nel Bahrain, Red Bull ha intenzione di riscattarsi, e magari vincere, per non perdere terreno nei confronti della velocissima Ferrari.

Il team di Milton Keynes, si è presentato a Jeddah, dopo aver lavorato sui problemi che hanno messo fuori gioco entrambe le RB18, mentre sia con Max Verstappen, sia con Sergio Perez, si stavano contendendo il podio. Un boccone amaro per il team, e anche per l’olandese, che da campione del mondo in carica, avrebbe voluto iniziare meglio la stagione.

Il venerdì di prove libere, la Red Bull è andata piuttosto bene, con tempi cronometrici interessanti, che insieme alle velocissime vetture, hanno permesso ai piloti di concludere le due sessioni nella top ten. Molto bene Max Verstappen, un pò più indietro Sergio Perez, soprattutto nella prima sessione.

Nella prima sessione di prove libere, molto bene la Red Bull, soprattutto con Max Verstappen. La RB18 dell’olandese, si è dimostrata essere molto veloce, e con tanto di tempi cronometrati interessanti. Verso il finale, Super Max, aveva ottenuto il miglior tempo e la prima posizione. Poi, a due minuti dal termine, Charles Leclerc fa meglio e si prende la prima posizione, facendo scivolare l’olandese in seconda posizione. Sergio Perez è sembrato più in difficoltà, tant’è che non riesce ad andare oltre la settima piazza.

La seconda sessione di prove libere, vede la Red Bull impegnata nella simulazione del passo gara. Qui, la RB18, si dimostra molto veloce, sia con Max Verstappen, sia con Sergio Perez, con tempi interessanti. Malgrado ciò, entrambi non riescono a far meglio delle Ferrari, classificandosi in seconda e quarta posizione, con Verstappen e Perez.

Verstappen: “Abbiamo del lavoro da fare”

Le parole a caldo di Max Verstappen, al termine del venerdì di prove libere del GP Arabia Saudita: “Le sessioni sono andate piuttosto bene oggi, tant’è che abbiamo completato il nostro programma e siamo riusciti a provare molti set di pneumatici differenti”.

“Sembra che Ferrari, siano state ancora competitive. Noi abbiamo tuttora, del lavoro da fare per poterli raggiungere, e un sacco di spazio da migliorare. La pista, sembra abbastanza simile alla passata stagione, le barriere sono state leggermente spostate. In termini di visibilità, non c’è stato un impatto notevole. Guardando alle qualifiche, abbiamo bisogno di verificare i dati. Vediamo come andrà domani“.

Perez: “Attenzione al traffico”

Ora la parola va a Sergio Perez, pilota messicano: “Abbiamo lavorato le vetture, su programmi differenti. Penso che abbiamo i dati, dei quali avevamo bisogno. Quindi ora, abbiamo del lavoro da fare questa notte. È stato difficile, ottenere un buon giro, perciò dovrò vedere come migliorare la performance, e avere un buon giro. Qui, c’è molto traffico”.

“Penso, che sabato, sarà un’altra sfida con Ferrari, ma al momento ci stiamo concentrando su noi stessi, con la speranza che domani, di essere in grado di fare un passo in avanti, con la macchina. Sarà importante, in ottica delle qualifiche, assicurarci dello spazio, per poter fare un giro pulito, in quanto in caso di traffico potremmo essere in difficoltà. Dobbiamo essere certi, di poterci essere”.