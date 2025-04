GP Arabia Saudita: l’ordine d’arrivo a Jeddah

Appena terminato il GP d’Arabia Saudita: un inizio col botto

Il GP dell’Arabia Saudita è volto al termine e le sorprese all’arrivo non sono certo mancate. Continua la (probabile) maledizione al secondo sedile Red Bull, con un ritiro immediato per Yuki Tsunoda e Pierre Gasly in seguito a un contatto tra i due durante il giro iniziale. Partenza ottima per Oscar Piastri, che sorpassa subito Verstappen. Durante l’azione quest’ultimo, però, finisce fuori dal tracciato, e guadagna cinque secondi di penalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Pioggia di fucsia per Charles Leclerc, che mette l’anima nell’ultima parte di gara. Ferrari vettura più veloce in pista e la performance di Leclerc lo rende ben evidente. Costante George Russell. Giornata sotto tono, invece, per Lando Norris. Il britannico, nonostante la buona gara, non riesce a salire sul podio. Prima volta in questa stagione.

Ferrari la più veloce in pista

Una lotta continua quella per l’arrivo al GP dell’Arabia Saudita. Leclerc compie una magia e guadagna il primo podio per la Scuderia italiana. Un’autostima che serviva non solo ai tifosi, ma agli stessi piloti. Che aspettavamo questo momento sin dalla presentazione della livrea di quest’anno. Leclerc vuole lottare per vincere, e questo podio potrebbe cambiare le carte in regola.

L’ordine di arrivo a Jeddah conferma, ancora una volta, il dominio Papaya. Con questa vittoria, Oscar Piastri si conferma al primo posto nella classifica piloti. Con il compagno di squadra, Lando Norris poco lontano. La classifica finale del GP dell’Arabia Saudita:

Oscar Piastri Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Andrea Kimi Antonelli Lewis Hamilton Carlos Sainz Alex Albon Isack Hadjar Liam Lawson Fernando Alonso Oliver Bearman Esteban Ocon Nico Hulkenberg Lance Stroll Gabriel Bortoleto Jack Doohan Yuki Tsunoda Pierre Gasly