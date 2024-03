GP Arabia Saudita, Perez: “Gara di compromesso”

Ancora un arrivo in parata per la Red Bull al termine del GP dell’Arabia Saudita. Perez soddisfatto, ma non abbastanza: c’è ancora qualcosa da sistemare

Non c’era nessuna possibilità per gli altri piloti. Sergio Perez arriva secondo al termine del GP dell’Arabia Saudita, regalando alla sua squadra la seconda doppietta consecutiva della stagione. Un secondo posto conquistato fin da subito, con un deciso sorpasso su Leclerc nel corso del secondo giro. Da quel momento, il messicano ha mantenuto la posizione senza difficoltà.

Non è stato danneggiato neanche dai cinque secondi di penalità che gli sono stati assegnati a causa di un unsafe release ai box. Durante la bagarre in pit-lane, seguita alla Safety Car causata dall’incidente di Stroll, Perez ha costretto Alonso a una brusca frenata, dopo che la Red Bull aveva appena terminato un ottimo doppio pit-stop.

LAP 4/50 Perez ducks down the inside of Leclerc in the run down to Turn 1 Checo’s P2 now#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/yBfN7pMzs8 — Formula 1 (@F1) March 9, 2024



“Sicuramente abbiamo fatto dei progressi. E’ un peccato però che siamo finiti appena fuori dalla prima fila in qualifica.” ha dichiarato Perez al termine del GP d’Arabia Saudita. “Siamo partiti alla grande, purtroppo Charles è riuscito a difendere la posizione ma poi sono riuscito a passarlo. E’ stata una bella battaglia più avanti. E’ stata una gara un po’ di compromesso”.

PEREZ: “BISOGNA SISTEMARE ANCORA QUALCOSA”

“Con la Safety Car uscita così presto, abbiamo dovuto fare uno stint un po’ più lungo sulle mescole dure.” spiega il messicano. “E’ stato complicato a tratti, specialmente all’inizio, perché le gomme non si riscaldavano e scivolavamo parecchio. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per superare Lewis e Lando.” aggiunge. Perez è infatti rimasto per un po’ di giri alle spalle di Hamilton e Norris, gli unici a non aver effettuato il pit-stop durante la Safety Car.

“Però è stata una gran giornata per il team, in una pista completamente diversa rispetto al Bahrain. Restiamo davanti. Dobbiamo mantenere questo slancio per il resto della stagione. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto al Bahrain e anche dei miglioramenti rispetto a ieri. C’è ancora qualcosina da mettere a posto.” afferma Perez.

Al messicano viene chiesto anche di commentare la penalità di cinque secondi per l’unsafe release ai danni di Alonso. “Quella penalità è stata un peccato, ma non ci ha penalizzato troppo nella gara.” ha affermato Perez. “E’ anche vero che sarei stato più vicino a Max. Tutti stavano uscendo nello stesso tempo, non so perché abbiano penalizzato solo noi.” conclude il pilota Red Bull.