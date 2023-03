GP Arabia Saudita, penalità in arrivo per Leclerc

10 posizioni di penalità alla seconda gara dell’anno non sono rassicuranti, ma il team di Maranello guarda con ottimismo al weekend dell’Arabia Saudita

Siamo ancora alle prime gare dell’anno, ma si sa: in Formula 1 ogni lasciata è persa. Bastano un singolo errore o un singolo problema tecnico per compromettere l’intero mondiale. E quello di Charles Leclerc e della Ferrari sembra essere partito decisamente in salita. Troppo presto per trarre delle conclusioni, certo: ma per il monegasco, dopo il ritiro del Bahrain, è in arrivo una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza del GP dell’Arabia Saudita, dovuta alla sostituzione della centralina sulla sua monoposto.

PROBLEMI DI AFFIDABILITÀ

Non il migliore dei modi per iniziare la seconda gara dell’anno, considerando che stiamo parlando proprio dell’affidabilità della vettura, che era stata annunciata come la più veloce in assoluto. Eppure, come confermato anche dallo stesso team principal, sembra che al momento la situazione non sia particolarmente rosea in casa Ferrari.

“Ci sono stati due problemi differenti“, ha spiegato Frederic Vasseur. “La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un’analisi più approfondita, ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah, perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione“.

Sebbene il team principal Ferrari abbia sottolineato come questo tipo di problema sia al momento unico nel suo genere, l’affidabilità è stata un tallone d’Achille per l’intero 2022. Una situazione che, a Maranello, ha comportato un approfondito lavoro di progettazione per mettere in pista quella che, anche secondo i team rivali, è definita come la monoposto con il motore più potente, almeno sul circuito del Bahrain. Un campanello d’allarme che non fa dormire sogni tranquilli agli uomini della Rossa, per altro già sotto i riflettori per via della rivoluzione interna che il team sta affrontando.

LECLERC, SENSAZIONI POSITIVE PER IL GP DELL’ARABIA SAUDITA

Se a inizio settimana anche l’immagine di Leclerc era finita nella bufera di speculazioni, commenti e racconti su quanto stesse accadendo in Ferrari, secondo le parole di Vasseur sembrerebbe che il monegasco sia pronto a scendere in pista, senza aver perso la determinazione che lo caratterizza. “Dopo il Bahrain, abbiamo parlato in fabbrica con tutti i dipendenti“, ha sottolineato Vasseur. “È motivato e vediamo cosa potrà succedere a Jeddah. Ma non per questo è demotivato o qualcosa di simile. È convinto e sta lavorando con noi spingendo tutta la squadra. Sta sostenendo tutti in modo positivo“.

In casa Ferrari, e soprattutto per Leclerc, sembrano quindi non esserci grosse preoccupazioni in vista del weekend imminente, anche se probabilmente non si tratterà di una gara facile per il monegasco. L’impressione è quella di poter essere più vicini alla Red Bull, grazie anche a qualche piccolo aggiornamento che la Ferrari porterà in pista a Jeddah. Tuttavia, in un momento complesso come quello che la Scuderia sta affrontando, gli uomini della Rossa hanno un solo obiettivo: quello di rimanere concentrati e di ottenere il meglio dalla situazione attuale.