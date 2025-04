GP Arabia Saudita: la griglia di partenza a Jeddah

Si è chiusa la sessione di qualifiche del GP Arabia Saudita, quinto appuntamento della stagione 2025 di Formula 1, che ha stabilito la griglia di partenza. Sul circuito cittadino di Jeddah, i venti piloti si sono sfidati in un time-attack ad alta tensione, con la consapevolezza che ogni minimo errore può costare caro. Le caratteristiche del tracciato – molto veloce, con una carreggiata stretta e muretti vicinissimi – hanno reso questa sessione particolarmente spettacolare e insidiosa.

Le attese della vigilia erano concentrate sulla McLaren, protagonista di ottimi riscontri nelle prove libere. In qualifica, però, non tutto è andato come previsto. Oscar Piastri ha centrato la prima fila con un giro solido, ma Lando Norris ha commesso un errore in Q3 che lo costringerà a partire decimo. Una delusione, soprattutto considerando il potenziale mostrato nei turni precedenti.

Ferrari altalenante, Verstappen ringrazia

In casa Ferrari, il venerdì aveva lasciato molti dubbi sul comportamento della monoposto. Charles Leclerc è riuscito a strappare un quarto posto con determinazione, ma senza l’impressione di poter lottare per la pole. Lewis Hamilton scatterà dalla settima posizione, dopo una qualifica priva di acuti. La SF-25 ha mostrato un passo disomogeneo lungo tutta la giornata, e il team dovrà ora concentrarsi sulla preparazione in vista della gara.

La pole position è andata a Max Verstappen, che ha sfruttato al meglio ogni occasione disponibile, precedendo un Piastri concreto e un George Russell sempre efficace. Red Bull e Mercedes appaiono solide e pronte a dare battaglia domenica. Il quadro emerso dalle qualifiche lascia presagire una gara molto combattuta. Con distacchi contenuti e un tracciato che non perdona, ogni dettaglio potrà fare la differenza.

“The car really came alive in the night” @Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow’s Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

GP Arabia Saudita griglia partenza F1 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Williams)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Yuki Tsunoda (Red Bull)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Isack Hadjar (Racing Bulls)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Jack Doohan (Alpine)

18. Nico Hulkenberg (Sauber)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Gabriel Bortoleto (Sauber)