GP Abu Dhabi, Qualifiche: McLaren a un passo dal paradiso

Si concludono le qualifiche del GP di Abu Dhabi: le McLaren dominano e lanciano un chiaro segnale ai rivali, ma la Ferrari dimostra di non voler cedere

Lando Norris ha brillato nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, l’ultimo round del campionato mondiale di Formula 1 2024. Il pilota britannico della McLaren ha firmato un giro eccezionale, superando sia il compagno di squadra Oscar Piastri sia Carlos Sainz su Ferrari. La giornata di sabato a Yas Marina ha visto le McLaren protagoniste assolute. Già veloci durante le prove libere del mattino, Norris e Piastri hanno confermato il loro dominio anche in qualifica, lasciando gli avversari senza possibilità di replica. Carlos Sainz, nonostante un’ottima prestazione, ha ottenuto solo il terzo tempo, con un distacco significativo dai due piloti della scuderia di Woking.

Grazie a questo risultato, la McLaren si prepara a chiudere la stagione con entusiasmo. Il team arriva ad Abu Dhabi con un vantaggio di 21 punti sulla Ferrari nella classifica costruttori. La doppietta in qualifica mette la scuderia di Woking nella posizione ideale per puntare al primo titolo costruttori dal 1998. Charles Leclerc, invece, ha vissuto una giornata amara: il monegasco, penalizzato per aver superato i track limits in curva 1, partirà ventesimo a causa di una penalità di dieci posizioni. Anche Lewis Hamilton non è riuscito a brillare; un birillo, finito sotto la sua Mercedes dopo un errore di Magnussen, ha compromesso la sua qualifica, relegandolo al diciottesimo posto. La gara di Abu Dhabi si preannuncia quindi ricca di emozioni e colpi di scena. La McLaren parte favorita per la vittoria, ma la Ferarri non starà a guardare e proverà a ribaltare la situazione in classifica costruttori.

Il resto della griglia

Sorpresa in casa Haas, con Nico Hulkenberg che ha conquistato un incredibile quarto posto in griglia. Il pilota tedesco ha preceduto Max Verstappen, solo quinto con la sua Red Bull. Il campione del mondo in carica non è sembrato a suo agio con la vettura e ha commesso diversi errori durante le qualifiche. Pierre Gasly (Alpine) ha ottenuto un buon sesto posto, seguito da George Russell e Fernando Alonso. Bottas, all’ultima qualifica con Sauber, chiude in nona posizione davanti a Perez.