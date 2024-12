GP Abu Dhabi, Piastri: “Un sogno per il team”

GP Abu Dhabi, McLaren in prima fila, con Lando Norris in pole position. Oscar Piastri, secondo tenterà di aiutare il team a riportare il titolo a Woking

Le ultime qualifiche della stagione di Formula 1 2024, hanno premiato la McLaren che piazza le due MCL38 in prima fila, con Lando Norris, davanti a Oscar Piastri. Un risultato che fa ben sperare all’interno del team, in vista della gara di domani, e la sfida per il Titolo Iridato Costruttori, contro la Ferrari.

Obiettivo che, visto quanto accaduto in casa Ferrari, fa inevitabilmente crescere la speranza e l’ambizione tra gli uomini e i piloti del team britannico. Tuttavia, il margine rispetto a quanto visto nelle prove libere, sembra più ridotto, nonostante la forza dimostrata nel corso della sessione.

Oscar Piastri autore del miglior tempo in FP3, in qualifica non è riuscito a far di meglio, costretto a fare un po’ da gregario. Norris conqusita la pole position, con un vantaggio di 209 millesimi sull’australiano.

Smaltita la festa per la conquista della prima fila, in casa McLaren è tempo di pensare alla gara di domani. In qualifica, si sono viste molte possibili variabili che potrebbero aiutare o condizionare, il risultato finale, tra i quali i famigerati track limits. Oscar Piastri parte dal secondo posto, ma al terzo posto c’è la Ferrari di Carlos Sainz, team avversario per il titolo Costruttori. L’australiano, farà di sicuro il possibile per aiutare il team e Norris, a vincere la gara e il Titolo, ma al di là delle difficoltà, la Ferrari ha dimostrato di non essere così lontana. Da non sottovalutare, altri possibili protagonisti tra i piloti, che potrebbero inserirsi nella sfida.

Oscar: “Il titolo? Faremo di tutto per vincerlo”

Le parole di Oscar Piastri, al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi 2024, condizionate dal vento e da temperature più fresche: “Oggi è stato più complicato rispetto a ieri sera. C’è stato un po’ di tempo per trovare le condizioni giuste, in vista delle qualifiche, e a quanto pare ci siamo riusciti. Sono molto contento del lavoro fatto dal team“.

“Nell’ultimo giro, ancora una volta mi è mancato qualcosina. Ma va bene così, secondo posto è comunque buono. Ovviamente per il team attualmente, è un sogno poter fare primo e secondo. Cerchiamo di mantenere questa situazione, per domani”.

Le qualifiche sono state condizionate dai track limits, con diversi piloti che si sono visti cancellare i tempi, e di conseguenza, la perdita di posizioni più ottimali sulla griglia di partenza. Anche Oscar Piastri, si è imbattuto nei track limits, che per fortuna non gli ha rovinato il risultato finale.

Il commento a caldo di Piastri, su quanto accaduto in pista e sui dialoghi con il suo ingegnere di pista, nel momento in cui gli è stato tolto e poi restituito il tempo: “Non ho detto molto in quel momento, ma sapevo che se ero andato fuori, non era stato per tanto. Chiaramente, ero dentro, ma non per tanto”.

“Ho cercato di mantenere la concentrazione, e di fare un bel ultimo giro. L’ultimo giro è stato più veloce, ma non abbastanza. È stato un momento di tensione, ma era comunque rassicurante sapere che quel giro me l’avevano lasciato”.

La griglia di partenza del GP Abu Dhabi, vedrà un prima fila targata McLaren, un risultato che per il team è senza dubbio grandioso al termine di una stagione, che l’ha vista protagonista. Ora si guarda alla gara, dove l’obiettivo molto più grande, è la conquista di quel Titolo Costruttori che a Woking, manca da molti anni.

“Beh, faremo di tutto per cercare di vincere il Campionato, che è di gran lunga l’obiettivo più importante, domani. Sono sicuro che entrambi vorranno vincere la gara, tuttavia siamo ancora più vogliosi di portare a casa il Campionato. Dobbiamo garantire, che ciò accada e di divertirci domani,” ha commentato Piastri, in conclusione.