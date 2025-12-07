GP Abu Dhabi: L’ordine d’arrivo di Yas Marina

Cala il sipario sul GP Abu Dhabi, e sulla stagione 2025: vittoria per Max Verstappen, ma il titolo va a Lando Norris

È stata sventolata la bandiera a scacchi, che chiude il GP Abu Dhabi ultimo round della stagione di Formula 1 2025. Sul circuito di Yas Marina, si è deciso il mondiale piloti che nell’ultima parte di stagione, è stato conteso da Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen.

Alla fine dei 58 giri, è stato Max Verstappen a tagliare il traguardo da vincitore della gara, ma Lando Norris giunto sul podio, in terza posizione, diventa Campione del Mondo di Formula 1, per la prima volta in carriera. Tra i due, in seconda posizione, Oscar Piastri con l’altra McLaren, autore di una buonissima gara.

Giù dal podio, la Ferrari di Charles Leclerc, quarto al termine di una buonissima gara. Alle spalle del monegasco, in quinta posizione si è piazzato George Russell con la Mercedes, e Fernando Alonso con l’Aston Martin.

Settima posizione per Esteban Ocon con la Haas, che precede l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, ottavo, al termine di una buonissima rimonta. Chiudono la zona punti, Ollie Bearman con l’altra Haas e Lance Stroll con l’altra Aston Martin.

L’ordine d’arrivo a Yas Marina

1- Max Verstappen (Red Bull),

2- Oscar Piastri (McLaren),

3- Lando Norris (McLaren),

4- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari),

5- George Russell (Mercedes),

6- Fernando Alonso (Aston Martin),

7- Esteban Ocon (Haas),

8- Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari),

9- Ollie Bearman (Haas),

10- Lance Stroll (Aston Martin),

11- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber),

12- Nico Hulkenberg (Kick Sauber),

13- Carlos Sainz (Williams),

14- Yuki Tsunoda (Red Bull),

15- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),

16- Alexander Albon (Williams),

17- Isack Hadjar (Racing Bulls),

18- Liam Lawson (Racing Bulls),

19- Pierre Gasly (Alpine),

20- Franco Colapinto (Alpine)