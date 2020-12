GP Abu Dhabi: l’ordine d’arrivo definitivo

Il Gran Premio di Abu Dhabi si conclude con l’ordine d’arrivo definitivo che vede trionfare Max Verstappen, dietro di lui Bottas e Hamilton

L’ordine d’arrivo definitivo del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo per questa stagione, vede Max Verstappen vincitore. Dietro di lui, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Quest’anno non è stato facile: tra Gran Premi posticipati, piloti e membri dei team positivi al Covid-19, incidenti che ci hanno lasciato col fiato sospeso e novità che non ci aspettavamo; abbiamo affrontato una stagione diversa dal solito. Le novità sono state molte e già non vediamo l’ora di ritornare in pista nel 2021, magari con delle condizioni decisamente più tranquille e favorevoli.

Il circuito di Yas Marina ha portato fortuna al pilota della Red Bull che si è aggiudicato il primo gradino del podio. Dopo un’ottima partenza che sin dal primo momento lo ha visto capolista, grazie anche alla pole del giorno precedente che lo ha avvantaggiato (la terza della sua carriera). Bene ma non troppo per le due Mercedes, con Bottas e Hamilton rispettivamente secondo e terzo. Il finlandese ha cercato di inseguire l’olandese con scarsi risultati, perdendo il ritmo soprattutto negli ultimi giri. Peggio per il britannico, che nonostante sia riuscito a raggiungere il podio ha dichiarato di non sentirsi al 100% delle sue condizioni fisiche.

Una grande gara anche per Alex Albon e Lando Norris, che si aggiudicano la quarta e quinta posizione; entrambi sono riusciti a mantenersi dietro i primi tre sin dalla partenza. Una gara spettacolare anche per Daniel Ricciardo, uno dei più veloci in pista, che si piazza settimo. Mentre Carlos Sainz arriva sesto esattamente per come aveva iniziato questa gara, salutando così la McLaren prima di passare in Ferrari. Lo spagnolo verrà investigato per un problema in pit lane durante il rientro in pista.

MENO DELLE ASPETTATIVE

Va male alle Ferrari. Dopo una partenza instabile, non una delle migliori, sembravano aver recuperato piazzandosi tra i primi dieci. Ma dopo i pit-stop hanno entrambi perso tutte le posizioni, riuscendo successivamente a recuperare solo in parte. Leclerc e Vettel arrivano uno accanto all’altro in tredicesima e quattordicesima posizione. Si salutano in questo modo i due compagni di squadra: con l’ultima gara di Sebastian Vettel alla scuderia italiana dopo sei anni di emozioni.

Partenza dall’ultima posizione per Perez, complice la penalità che gli è stata assegnata prima delle qualifiche per alcune modifiche al propulsore. Dopo alcuni giri che lo hanno visto guadagnare diverse posizioni, il messicano è stato costretto al ritiro per dei problemi tecnici. Finisce così per lui la sua ultima gara in Racing Point. E’ stata una gara avvincente dal punto di vista dei sorpassi: i piloti hanno cercato di fare del loro meglio per piazzarsi in una buona posizione e terminare questo Gran Premio nel migliore dei modi. Ci salutiamo con l’ultimo ordine d’arrivo di questo 2020: già carichi e pronti a tutte le novità che ancora ci attendono.

L’ORDINE D’ARRIVO DEFINITIVO