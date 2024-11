Fiato Panda, ancora per pochissimo la paghi nuova a un prezzo ridicolo | A fine mese cambia la solfa

Ancora per pochissimo tempo si ha la possibilità di pagare la nuova Fiat Panda a un prezzo ridicolo, a fine mese cambia veramente tutto.

Fiat Panda ancora oggi continua ad essere una delle automobili iconiche per tutti gli italiani. Gli ultimi anni è stata in grado di mantenere la vetta della classifica per quello che riguarda gli automobili più vendute in assoluto.

In effetti, non sono pochi punti di forza che il gioiellino di Casa Stellantis, continua a mantenere attirando a sé un numero di automobilisti che nascevano per i loro utili utilizzo quotidiano.

Quello che più piace di questa automobile è il suo spirito cittadino. Le dimensioni ridotte fanno in modo che siano veramente in tanti a sceglierlo per muoversi all’interno delle città sempre più caotiche.

Probabilmente proprio questa preferenza che gli automobilisti hanno nei suoi confronti, ha fatto in modo che in gruppo Stellantis decidesse di lanciare un’offerta veramente imperdibile. Valida solo fino a fine mese, è il momento di non farsela scappare.

La Fiat Panda è tua con un piccolo sforzo mensile

Sappiamo bene che il mercato automobilistico sta vivendo un periodo estremamente difficile. Gli automobilisti si tengono ben lontani dall’acquistare automobili nuove, per via dei prezzi eccessivamente elevati. I cambiamenti che ci sono stati all’interno delle vetture, l’utilizzo di una maggiore tecnologia ha fatto in modo che anche i costi delle macchine schizzasse a vette mai viste prima. Considerando tutto questo, sembra ovvio che le aziende e i gruppi di cui fanno parte, hanno dovuto pensare a come incrementare vendite ferme ormai da troppo tempo.

Se è il prezzo è il vero problema degli automobilisti, occorre intervenire proprio su di esso. La promozione lanciata in campo per l’acquisto di Fiat Panda è veramente irripetibile. Quindi se si la ricerca di una city car perfetta, questa è l’occasione da sfruttare.

L’offerta imperdibile di Fiat Panda

Ancora una volta, Fiat Panda si dimostra un’automobile vicina a tutti gli automobilisti, lo fa grazie a una promozione imperdibile. Accedendo al sito web ufficiale Stellantis, sulle pagine riguardanti Panda, è possibile compilare un modulo con cui essere ricontattati per l’acquisto.

L’offerta in scadenza a fine mese prevede la possibilità di sfruttare la super rottamazione Fiat. Si potrà avere l’automobile dei propri sogni assumi 69 € al mese per 35 mesi, anticipo di 3709 € e rata finale da 8494 €. Con validità fino al 30/11/2024 è possibile richiedere finanziamento e rottamazione.